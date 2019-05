Foto: BRUSELAS (BÉLGICA), 27/05/2019.- Imagen que muestra la repartición de escaños tras los resultados oficiales, este lunes en el hemiciclo del Parlamento Europeo, en Bruselas (Bélgica). El Partido Popular Europeo (PPE) se ha convertido este domingo en ganador de unas elecciones marcadas por el notable avance de los liberales de ALDE y de los Verdes, que serán clave para formar mayorías en una Eurocámara más fragmentada pero con una presencia de euroescépticos similar a la de la pasada legislatura. Según los resultados provisionales difundidos por el Parlamento Europeo, los populares seguirían siendo la primera fuerza en la Eurocámara con 180 escaños pese a haber perdido 36 asientos con respecto a 2014. EFE/ Olivier Hoslet

Bruselas, 27 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) consideró este lunes que ganaron las elecciones europeas las fuerzas políticas que «quieren trabajar dentro y para Europa» y no las que pretenden «destruirla», en referencia a los partidos populistas eurófobos.

«Los que ganaron las elecciones son los que quieren trabajar dentro y para Europa, no los que quieren destruir Europa», zanjó el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El Partido Popular Europeo (PPE) seguirá siendo la mayor fuerza en el Parlamento Europeo tras lograr 182 escaños en las elecciones de este domingo, seguidos de la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D), que obtuvo 147 diputados, según la última actualización de los resultados oficiales de la Eurocámara de los comicios de este domingo.

Los partidos euroescépticos concentraron juntos un total de 171 escaños, una suma insuficiente para bloquear votos en la Eurocámara, como se temía ante los datos de las encuestas.

«No, los populistas no ganaron estas elecciones. Al contrario que algunas profecías, son las fuerzas políticas proeuropeas, a lo largo de todo el espectro político, quienes ganaron», resaltó Schinas.

Según dijo el portavoz, estas elecciones europeas «fueron la prueba tangible de que la democracia europea está viva y bien».

Apuntó que la mayor participación en estos comicios en 20 años «testifica la activa implicación de los europeos ya sea comprometiéndose, participando o dando forma con su voto al futuro de nuestra Unión».

Según dijo, en la Comisión que todavía dirige el luxemburgués Jean-Claude Juncker «tenemos buenas razones para creer que esto también refleja nuestro trabajo y trayectoria de logros a lo largo de los últimos cinco años».

«Hay una mayoría en favor de la UE en la cámara, lo que significa que podemos contar con un Parlamento constructivo y comprometido para el próximo ciclo institucional», señaló.

Por lo que respecta al resultado de los comicios en el Reino Unido, país que organizó in extremis unas elecciones en las que no pretendía participar por su proceso de salida de la UE y en las que triunfó con un 33 % de los votos el Partido del Brexit, Schinas no quiso hacer «comentarios particulares de nuestra parte».

«No vamos a comentar todas las elecciones en nuestros Estados miembros», indicó, y matizó que en sus comentarios previos había querido «presentar nuestro punto de vista sobre el resultado global, paneuropeo».

Por otra parte, declaró que «esta Comisión y su presidente no son un actor en el proceso de la elección de su sucesor», en referencia al proceso de designación del nuevo presidente comunitario.

Recordó que mañana los jefes de Estado y de Gobierno, durante una cena informal en Bruselas, serán quienes deberán abordar ese asunto junto con el nuevo Parlamento Europeo.

«Juncker siempre es central en todas las conversaciones europeas sobre lo que concierne a la institución», declaró.

Schinas afirmó en todo caso que «es nuestro deber institucional jugar nuestro papel según los Tratados hasta los últimos días de nuestro mandato -el próximo 31 de octubre- y, evidentemente, también es nuestro papel garantizar la transición con el nuevo equipo, llegado el momento». EFE