Tensiones internacionales dan oportunidad a RD como destino seguro de capitales

Las tensiones del panorama internacional y de bajas tasas de interés internacionales, puede ser una oportunidad para que la República Dominicana se consolide como un destino seguro para los capitales extranjeros, que procuran invertir a mediano y largo plazo en economías con fuertes fundamentos macroeconómicos y con tasas de rentabilidad atractivas afirmó ayer el Banco Central.

Enfatizó que la estabilidad macroeconómica es el principal activo con que cuenta la República Dominicana ante un entorno convulso.

“A pesar de enfrentar choques adversos externos y domésticos, la economía dominicana demuestra nueva vez su capacidad de resiliencia al permanecer como líder regional en términos de crecimiento”, expresa la entidad en un análisis de la sección de Página Abierta del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos.

Banco Central flexibiliza uso de recursos del encaje legal de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, informó que autorizará a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos utilizar para préstamos interinos para la construcción y adquisición de viviendas los recursos pendientes de desembolso de los sectores comercio y consumo que, junto a los disponibles para interinos y viviendas, ascenderían a un monto superior a RD$3,600.0 millones.

El gobernador señaló que de los RD$13,554.9 millones liberados para viviendas construidas y financiamientos para préstamos interinos solo se han utilizado RD$1,733.8 millones, lo que representa apenas el 12.8% del total puesto a disposición de las entidades financieras, por lo que manifestó el deseo de las autoridades de que las asociaciones de ahorros y préstamos den mayor celeridad a la colocación de recursos para este propósito.

DGII perseguía a César el Abusador por deudas millonarias con el fisco

El director de Impuestos Internos, Magín Díaz reveló que esta mañana que la mayoría de los negocios de discotecas de César Peralta ( “César el Abusador”) tienen deudas millonarias con la entidad y este sigue desde hace meses para cobrar esas deudas.

Expuso que antes de que se conociera los procesos legales actuales contra Peralta sus negocios ya estaban siendo auditamos por el fisco.

Diaz al responder preguntas de los periodistas expuso que no puede revelar detalles de las deudas que tenía con el fiscal porque la ley lo prohíbe, pero afirmó que quien tenga mal comportamiento tributario la DGII los está detectando y está haciendo el debido proceso.



Trabajo anuncia disponibilidad RD$500 MM Pensión Solidaria

El ministro de Trabajo, Winston Santos, declaró ayer que ateniéndose a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, personas con discapacidad, sin importar la edad, madres solteras que no tengan recursos para mantener a sus hijos menores de edad y ciudadanos mayores de 60 años cuyos ingresos no sean mayores al 50 por ciento del Salario Mínimo Nacional, pueden ser beneficiados con una pensión solidaria de 6 mil pesos mensuales, para los cuales ya hay disponibles 500 millones de pesos.

En tal sentido, el ministro expresó que las personas afiliadas al Régimen Subsidiado, verificados a través de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), posean o no tarjeta de solidaridad, califican para una pensión.

“Para aplicar a la pensión solidaria, los interesados deberán canalizar sus solicitudes a través del Comité de Distrito Municipal, conformado por las iglesias, alcaldes, la gobernación provincial y otras instituciones de la sociedad civil”, dijo Santos.

Explicó que la Gobernación Provincial depurará los solicitantes y mediante una junta médica determinarán quién califica de acuerdo a cada caso.

Manufactura creció en julio, según el Índice Mensual de Actividad Manufacturera, de la Asociación de Industrias

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) ascendió de 53.2 en el mes de junio a 64.6 en el mes de julio 2019, lo que evidencia una tendencia bastante favorable y expectativas positivas en la coyuntura, según indica el informe de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

De las cinco variables que componen el índice, las dos de mayor peso en la percepción de los entrevistados fueron volumen de ventas y volumen de producción.

Advierten de operaciones cambiarias en entidades no reguladas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (ADOCAMBIO) llamó al uso “único y exclusivo” de los servicios de los agentes de cambios regulados y sujetos a supervisión a la hora de efectuar operaciones cambiarias.

Es la forma de evitar que, de manera directa o indirecta, los sectores económicos y la población en general participe, “sin proponérselo, en negocios irregulares”, alertó el presidente de ADOCAMBIO, Carlos A. Pla.

Señaló que “las únicas entidades de intermediación cambiaria reguladas son los agentes de cambio, no las ´casas de cambio’ ni los ‘casacambistas’, como suelen comúnmente denominarse a los que ejercen, de manera informal, el canje de monedas extranjeras”.

Pro Consumidor decomisa e incinera más de 7 mil productos para evitar riesgos a la salud y economía de los consumidores

Santo Domingo, República Dominicana.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), decomisó e incineró 7,122 productos durante el mes de agosto, en busca de garantizar la salud de los consumidores, ya que los mismos se comercializaban vencidos, oxidados y en mal estado, irregularidades contempladas como faltas graves en la Ley No. 358-05 de Protección al Consumidor.

La entidad informó que tras un operativo realizado del 9 al 28 durante el mes indicado en colmados, bodegas, cafeterías, minimarket y supermercados del Gran Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Santiago, María Trinidad Sánchez y La Romana, se retiró esta cantidad de productos por poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores.

Anina Del Castillo, titular de Pro Consumidor, expresó que luego de proceder al decomiso, estos productos fueron incinerados por una empresa autorizada, que procedieron a su destrucción final, respetando el medio ambiente y las normativas legales vigentes.

Congelan precios de combustibles líquidos; ligera alza en el GLP

Todos los combustibles mantendrán sus precios inalterables durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, con la excepción del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que subirá RD$1.40.

Por resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la gasolina premium seguirá a RD$225.20 por galón, la gasolina regular a RD$210.30, el gasoil regular a RD$174.10, y el gasoil óptimo a RD$185.60 por galón.

El galón de avtur se seguirá vendiendo a RD$138.50, el kerosene RD$164.60 y el fuel oil a RD$104.76. En cambio, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$91.90 por galón, sube RD$1.40 y el Gas Natural a RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio.

Internacionales

Reino Unido se sume en crisis por el cierre del Parlamento

El Reino Unido afronta una crisis política sin precedentes tras la decisión del Gobierno británico de suspender temporalmente el Parlamento, reduciendo el margen de maniobra de los diputados detractores de un “brexit” sin acuerdo.

La reina Isabel II refrendó ayer la petición del primer ministro, Boris Johnson, de paralizar temporalmente la Cámara de los Comunes durante cinco semanas, lo que apenas deja tiempo para tramitar iniciativas que bloqueen una salida abrupta de la Unión Europea (UE) en la fecha prevista del 31 de octubre. La oposición y miembros del Partido Conservador han calificado esta decisión, que inhabilitaría la actividad legislativa entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, de “antidemocrática”.

El líder tory Johnson ha fijado para esa fecha, cuando se abrirá la nueva legislatura, el llamado “Discurso de la reina”, en el que la soberana lee un documento elaborado por el Gobierno que detalla sus planes para el siguiente ejercicio. Todo ello, después de que los grupos opositores se reunieran con el fin de explorar las vías posibles para evitar que el país deje la UE el 31 de octubre abruptamente – un escenario cada vez más probable-, incluida una moción de confianza. El 3 de septiembre la Cámara de los Comunes abrirá sus puertas pero es probable que el lunes, día 9, los diputados tengan que abandonar sus escaños hasta nueva orden.

Presidente de Haití dice que agotará su mandato a pesar del aumento de la violencia y de la mala situación económica del país

PUERTO PRÍNCIPE. — El presidente de Haití dijo ayer que agotará su mandato a pesar del aumento de la violencia, de la mala situación económica del país y de los meses de protestas por presuntas denuncias de corrupción no resultas en el gobierno de su predecesor.

En una entrevista con The Associated Press, Jovenel Moise, se comprometió a respetar las conclusiones de una comisión que estudia las acusaciones de corrupción. “Se necesita mucho coraje para mantenerse en el poder, pero les prometo que tengo el coraje para seguir avanzando”, señaló Moise, agregando que resistirá a la presión para renunciar.

El nombre de Moise apareció en dos reportes tras una investigación judicial por corrupción en el gasto de los fondos de Petrocaribe, un programa del gobierno venezolano que entregaba petróleo subvencionado a los países del Caribe.

Google y Apple son multadas por irrespeto al consumidor con FaceApp en Brasil

Sao Paulo.– Las gigantes estadounidenses de tecnología Google y Apple fueron multadas por el órgano de defensa al consumidor del estado brasileño de Sao Paulo, que consideró que ambas compañías infringieron la legislación al divulgar en un solo idioma, el inglés, las condiciones de uso de la aplicación FaceApp.

La Fundación Procon-SP, vinculada a la Secretaría de Justicia y Ciudadanía de Sao Paulo, aplicó una multa de 9,9 millones de reales (unos 2,37 millones de dólares) a Google Brasil Internet Ltda y otra de 7,7 millones de reales (unos 1,84 millones de dólares) a Apple Computer Brasil Ltda.

En un comunicado divulgado este viernes, la entidad indicó que ambas empresas son las “proveedoras autorizadas de la aplicación FaceApp -popular por envejecer el rostro de las personas en fotos- a los consumidores a través de sus plataformas (Google Play y Aple Store) e irrespetaron el Código de Defensa del Consumidor (CDC)”.

Estados Unidos podría emitir deuda hasta un siglo

Los rendimientos que ofrece la renta fija a lo largo de todo el mundo están llevando a Estados Unidos a plantearse emitir deuda a muy largo plazo, hasta los 50 años, o incluso los 100, por primera vez en su historia, según declaró ayer el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en una entrevista concedida a Bloomberg.

“Todavía no se ha llegado a una conclusión, pero estamos revisando activamente la posibilidad, y es una cuestión que se está considerando seriamente”, destacó el estadounidense.

De esta forma, el gigante americano estaría planteándose intentar aprovechar el momento que atraviesa el mercado de deuda para financiarse lo más barato posible.

Caída natalidad amenaza a Corea

En Corea del Sur la tasa de natalidad cayó por debajo de 1 en 2018, un nuevo mínimo histórico que amenaza la supervivencia a largo plazo del país.

La nación que se encuentra un escalón por encima de Corea del Sur es España, que presenta una tasa de fertilidad de 1,31 niños por mujer, lejos de los 3 niños de 1966, pero que en la última década parece haberse estabilizado el descenso.

El caso de Corea del Sur es más llamativo porque ha sido un país que ha pasado a la velocidad de la luz desde el subdesarrollo a ser una economía muy avanzada, algo que se ha reflejado en la evolución de los indicadores de natalidad de una forma más rápida todavía.

El fantasma de la recesión amenaza a Brasil

Tras registrar una caída del PIB del 0,2% entre enero y marzo, el Gobierno brasileño proyecta un resultado algo mejor —aunque mínimamente por encima del umbral del 0%— para el segundo trimestre.

Según el Ministerio de Economía, la economía brasileña debería haber crecido entre el 0,2% a 0,3 por ciento.

Si la economía brasileña cayese en terreno negativo, Brasil estaría en lo que en la jerga económica se denomina recesión técnica: una economía con dos trimestres consecutivos a la baja.

El Banco Itaú, una de las dos mayores entidades financieras del país por activos, proyecta un

Emerge en EU sistema similar al chino penaliza a deudores

Un número cada vez más grande de emergentes compañías privadas de Estados Unidos, incluidas grandes empresas tecnológicas, están recurriendo a un sistema similar al sistema de crédito social chino, que utiliza el big data para calificar el civismo de los usuarios y empresas y la confianza que merecen, castigando a los usuarios de los servicios financieros en falta, según publica la revista Fast Company.

Se trata de un sistema que es cuestionado por muchos en Occidente, al considerar que un atributo perturbador de estos tipos de sistema de crédito social, además de ser invasivos, es que son extralegales.

Es decir, los delitos son castigados fuera del sistema legal, lo que significa que no hay presunción de inocencia, no hay representación legal, no hay juez, no hay jurado y, a menudo, no hay apelación. Esta situación amenaza con desarrollar un sistema legal alternativo donde los acusados tienen menos derechos.