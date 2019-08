Altice informa de alianza estratégica con Amazon Prime Video

Foto: Fuente externa/

Santo Domingo.-La empresa de telecomunicaciones Altice anunció un acuerdo de colaboración con Amazon Prime Video, el cual le permitirá brindar a sus clientes de internet de banda ancha y televisión una experiencia única al disfrutar de una gran cantidad y variedad de contenidos que ofrece la plataforma.

El acuerdo ya es una realidad en las operaciones de Altice Europa, en Francia y estará disponible para el mercado local en los próximos meses, en beneficio de los clientes de Altice Dominicana.

Fruto de esta alianza estratégica, los suscriptores podrán acceder a una larga lista de películas y series originales de Amazon, muchas de ellas galardonadas y aclamadas por la crítica, con la máxima calidad de imagen y sin interrupciones a la hora de reproducir.

Este acuerdo mejora aún más la estrategia de Altice de combinar las más interesantes y actuales aplicaciones de vídeo en línea y las ofertas de los principales jugadores en el ramo de servicios de streaming, con contenido propio de clase mundial y funcionalidades para la TV, en una experiencia perfectamente integrada.

“Altice, una vez más, se preocupa por traer a los dominicanos las innovaciones que les acercan a experiencias únicas. Por eso, nos emociona mucho abrir las puertas a los contenidos de Amazon, que nos permitirá brindar al país contenidos más populares del momento, con una reproducción fluida y a una calidad como nunca la han experimentado en República Dominicana”, dijo Ana Figueiredo, CEO de Altice Dominicana.

“Seguimos explorando constantemente nuevas formas de satisfacer a nuestros clientes por medio de nuestras tecnologías, sobre la base de la mejor conectividad disponible en el mercado dominicano”, agregó.

Las innovaciones, que se encuentran a la vuelta de la esquina y que estarán disponibles muy pronto, permitirán a los clientes buscar, acceder y disfrutar de las mejores películas y series que aman con la comodidad y flexibilidad de una sola plataforma, impulsada por las redes de banda ancha ultrarrápidas de Altice, que permiten una visualización de alta calidad y sin lapsos de espera o interrupciones a la hora de la reproducción.

La carta de materiales a la que los clientes de Altice tendrán acceso incluye joyas de la televisión como The Marvelous Mrs.Maisel, Good Omens, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Grand Tour, The Boys, The Man in the High Castle, American Gods y el muy esperado Carnival Row, una serie de televisión estadounidense de fantasía de estilo neo-noir (cine negro), con Orlando Bloom y Cara Delevingne, que se lanzará este otoño.

La grilla también abarca una larga lista de éxitos de Hollywood. Una gran selección de estos títulos de Prime Video también estará disponible en Ultra Alta Definición (UHD) y en HDR que podrán ser disfrutados en todo su esplendor gracias a la extraordinaria calidad y velocidad de conexión que sólo Altice ofrece a los dominicanos.

