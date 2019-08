COTUÍ, República Dominicana.- Los ejecutivos de la Fundación Ciencia y Arte, Jacqueline Boin y José Serulle Ramia, plantearon en el marco de una conferencia pronunciada en Cotuí, que el ecoturismo es una extraordinaria vía para el desarrollo de las provincias que han sido declaradas ecoturísticas.

Los economistas que no basta que se declaren provincias ecoturísticas, si no hay un seguimiento y si no se les presta mayor atención, resolviendo las necesidades básicas de sus comunidades y las infraestructuras colectivas de sus territorios. Todo esto supone, además, que se ponga en vigencia la ley de ordenamiento territorial, sin la cual es difícil el logro de un desarrollo integral de la República Dominicana.

Expresaron que desde la organización de la Feria Ecoturística y de Producción, en sus versiones nacionales, binacionales y mundiales, se han hecho importantes aportes que van desde la promoción del ecoturismo hasta, y esto es lo más importante, identificar las potencialidades de las comunidades para desarrollar proyectos e iniciativas de desarrollo colectivo.

La Fundación Ciencia y Arte, Inc., que cumple este año sus treinta años de creada, cuenta con 22 balances de las ediciones de la Feria Ecoturística y de Producción celebradas en distintas partes de la República Dominicana y en la frontera que comparte el país con Haití, con las recomendaciones que hacen las comunidades, autoridades, intelectuales, profesionales y dirigentes comunitarios para desarrollar colectivamente las provincias que tienen un alto valor ecoturístico. Estos balances, diagnósticos y asesoría están a disposición de las autoridades y del sector privado.

«La Feria Ecoturistica y de Producción auspiciada y organizada por la Fundación Ciencia y Arte, Inc., desde el 1997, es una actividad que persigue, antes que nada, dejar, en cada provincia sede, un legado que contribuya a iniciar o fortalecer el proceso de desarrollo del ecoturismo, a mejorar cuantitativa y cualitativamente la capacidad productiva de la provincia y orientarla hacia un desarrollo de carácter integral, es decir, que abarque todas las áreas que, de una manera u otra, influyen sobre el bienestar de su población», expresaron los doctores en ciencias económicas, Jacqueline Boin, presidenta de la FCA y José Serulle Ramia, presidente fundador de la entidad y coordinador general de la Feria Ecoturística y de Producción.

Sostienen que teniendo en cuenta, por un lado, sus riquezas en recursos naturales y culturales, las cuales representan un gran potencial para desarrollar el ecoturismo y, por otro lado, los beneficios que suele proporcionar este tipo de turismo a las comunidades, es necesario concretar proyectos a mediado y largo plazo, tomando en cuenta que es necesario intensificar el desarrollo del ecoturismo junto al auge creciente del sector agropecuario e industrial, como importante motor del desarrollo provincial.

En este sentido, la estructuración de rutas ecoturísticas y el fortalecimiento de redes comunitarias son elementos vitales para el desarrollo del ecoturismo y de la producción sostenible en las provincias que han sido declaradas ecoturísticas y aún en aquellas que como las fronterizas, que tienen amplias posibilidades de desarrollar iniciativas ecoturísticas, entre las que se pueden destacar Rutas Ecoturísticas Fronterizas.

Recordaron que la próxima Feria Ecoturística y de Producción se celebrará del 21 de noviembre al 1 de diciembre de 2019, en las proximidades de Las Cuevas el Pomier, en la provincia de San Cristóbal. El Comité Provincial Coordinador está presidido por el Alcalde de San Cristóbal Nelson Guillén y tiene como países invitados de honor al Estado de Qatar y a la República de Guatemala.