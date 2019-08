Superintendencia de Electricidad informa tarifa no subirá en agosto

Foto: Acento.com.do/Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Superintendencia de Electricidad informó este jueves que en el mes de agosto la Tarifa Eléctrica aplicada a los usuarios del servicio público se mantendrá inalterable.

La entidad también comunicó que la tarifa indexada para agosto 2019 disminuyó en 4.40 % respecto al mes de julio, debido al comportamiento de las variables que intervienen en su cálculo: el combustible de referencia USGC HSFO, que en el mes anterior fue de US$ 61.6618/Bbl, disminuyó en 9.54 % al pasar a US$55.7805/Bbl; el Gas Natural disminuyó de US$ 2.6189/MMBTU a US$ 2.6000/MMBTU; el Carbón Mineral disminuyó de US $ 73.56/ton a US$63.46/ton, mientras que la Tasa de Cambio Promedio aumentó de RD$ 50.6603 a RD$50.8987 por dólar.

A pesar de esto, sostuvo que en el mes de agosto la tarifa aplicada continúa siendo menor que la indexada, esta vez en 24.85 %, por lo que el Estado deberá subsidiar con RD$ 1,397.99 millones a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) para mantener invariables los precios a los usuarios. El monto acumulado del FETE para el período enero – agosto del año 2019 se estima será de RD$ 14,012.08 millones.