Uso masivo de teléfonos inteligentes impulsa industria financiera digital

SANTO DOMINGO.- El uso masivo de teléfonos inteligentes en República Dominicana es una de las razones que estimulan el desarrollo de nuevas empresas mipymes enfocadas en la creación de soluciones tecnológicas para la prestación de servicios financieros.

Así lo afirmó la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (ADOFINTECH), Inés Páez, quien señaló que gracias a la penetración de la telefonía móvil, la “ola Fintech”, en el país continúa en crecimiento.

Indicó que otra de las razones que explican el impulso del sector es que la banca tradicional se muestra más abierta hacia la idea y con interés de saber qué hacen las Fintechlocales, para así identificar posibles socios y/o establecer nuevas alianzas que puedan ayudarles a ofrecer servicios innovadores.

“Los bancos ya no ven a esas empresas como competidores, sino como aliados que les permiten alcanzar nuevos mercados, generar valor en el cliente, abaratar costos operativos y ahorrar tiempo”, agregó.

Las declaraciones fueron dadas durante la celebración del tercer Congreso Latinoamericano de Banca Digital, Innovación y Tecnología, el cual se llevó a cabo en el hotel Intercontinental los días 11 y 12.

Gina Pardo, vicepresidenta del congreso, afirmó que la decisión de realizar el encuentro en el país se debió a los avances que ha logrado el sector y resaltó que de acuerdo con un estudio presentado en la actividad, RD cuenta con más aplicaciones para pagos en comercios que los demás países de Centroamérica.

“En toda Latinoamérica hay un gran movimiento de nuevas empresas utilizando tecnologías para la prestación de servicios financieros; República Dominicana no es la excepción”, dijo.

Empresas Fintech son actores fundamentales en cambios de la banca

Al cierre del evento, el Presidente del Congreso Latinoamericano de Banca Digital, Innovación y Tecnología, Juan Carlos Arcila, resumió las conclusiones más importantes; una de ellas es que las Fintechson nuevos jugadores en la prestación de servicios financieros.

Agregó que la experiencia del usuario se ha vuelto fundamental en la definición de la cadena de valor en la prestación de servicios financieros; “los consumidores, cada vez más informados, son más exigentes y su satisfacción se vuelve fundamental si se quiere crecer de manera sostenida en este sector”.

Dijo que temas como la identidad digital y la ciberseguridad se vuelven fundamentales en la cadena de valor de la prestación de servicios financieros y que cada vez los clientes buscan más servicios online, pero que garanticen la seguridad en sus datos y su dinero.

Recordó que la transformación digital no es solamente el uso de tecnologías,“por el contrario, requiere cambios de fondo en procesos y modificaciones en la cultura de la organización. Cuando estos elementos no se tienen en cuenta, no es posible que el proceso sea exitoso”.