FÚTBOL: El latinoamericano es el que mejor se adapta a la MLS de EEUU

Foto: El venezolano Josef Martínez elegido como el mejor jugador de la MLS 2018 al arrasar en la votación del premio Landon Donovan al futbolista más valioso de la temporada.

HOUSTON, EEUU.- El uruguayo estadounidense Tab Ramos fue presentado de manera oficial como el flamante nuevo entrenador del Dynamo de Houston y en entrevista con la Agencia EFE se mostró «ilusionado» con poder hacer una gran labor al frente del equipo tejano en lo que será su primera experiencia en el banquillo dentro de la competición de la Liga Profesional de la MLS.

Ramos, de 53 años, que hasta ahora su experiencia como entrenador estuvo centrada a nivel de selección con las Sub-20 de Estados Unidos, calificó su primer proyecto en la MLS de «ilusionante» y pleno de cosas positivas.

«Si para mi, contentísimo de poder estar en una ciudad como esta, representando a tanta gente», destacó Ramos. «Es una obligación bastante grande, pero que llega en el momento más adecuado».

Ramos esta convencido que ya había cumplido todo un proceso que le presentaba la oportunidad del Dynamo como el momento adecuado para dar el salto.

«Creo que he hecho un trabajo bastante largo en la selección, que creo se llegó a completarse con las selecciones juveniles que hemos tenido y hecho buen papel, las últimas tres Sub-20 han llegado a cuartos de final en un mundial», analizó Ramos. «De hecho somos la única selección en el mundo que lo hemos hecho y creo que el trabajo ha demostrado que no salió de casualidad, que son muchos años, y ahora era el momento de otra cosa».

Ramos tenía sobre la mesa varias opciones profesionales antes de decidirse por la del Dynamo, que fue la al final eligió.

«Para mí fue la más interesante porque me gusta el tipo de juego que desarrolla el Houston Dynamo. Tiene jugadores muy técnicos, valientes y creo que son buenas piezas para empezar».

Un pionero del nacimiento de la Liga Profesional de la MLS en 1996 y conocedor de la evolución que ha tenido, Ramos, no tiene ninguna duda de que todo marcha por el buen camino.

«A mi lo que me entusiasma del crecimiento de la liga es no solo que hoy en día cada club construya su propio estadio sino que también la inversión, que están haciendo en las bases, en las fuerzas básicas, entonces creo que para mi que el fútbol va a estar aquí por mucho tiempo».

De ahí la importancia de haber llegado a Houston, donde la proyección del fútbol de base es importante.

«Creo que el club ha cambiado muchísimas cosas en los últimos meses para poder aprovechar la calidad de jugar que hay en este mercado tan grande como es Houston, con todas las partes de la ciudad involucradas y creo que el trabajo ese ya ha comenzado y creo que a corto plazo va a dar resultado».

Pero el desarrollo de la liga hasta ahora se ha dado, principalmente, por la llegada de jugadores extranjeros y entre ellos de manera especial los latinoamericanos, algo con lo que Ramos está completamente identificado.

«Para mi seguramente, el jugador latinoamericano es el que mejor entra en esta liga, en esta ciudad en este tipo de gente que tenemos aquí. Pero para mí como para cualquier otro entrenador lo que me gusta es el jugador bueno, no importa si es latino, checo o si es ruso para mi es igual, pero lo que pasa que aquí, en Houston el jugador latino se adaptaría mejor».

Como gran conocedor del fútbol internacional primero como jugador estuvo en España y el México, Ramos admite que su filosofía es la asimilar de todo lo que le puede ayudar a ser mejor.

«Creo que es un poquito de cada cosa. He ha aprendido muchísimo de otras selecciones. De la selección francesa por ejemplo, gente en Francia con la que he hablado estos años. Me identifico muchísimo con el fútbol de posesión de España. Con el fútbol nuevo que está haciendo Inglaterra, en particular en toda la base de lo que es el fútbol inglés. Están haciendo un gran trabajo y bueno creo que de todos lados se saca un poquito».

Como cualquier profesional que llega a un cargo de máxima responsabilidad técnica, Ramos trae unas metas y objetivos a cumplir que están orientadas a hacerlo mejor equipo y ganar.

«Bueno, creo que el objetivo de cualquier entrenador es ganar. Para mi, se que la liga se está poniendo cada vez más difícil porque los equipos grandes de arriba gastan cada vez más y nosotros a lo mejor lo tenemos que hacer de otra manera. Creo que la liga aquí, en Estados Unidos, es diferente a lo que se hace en Europa, porque en Europa tienes que tener esa consistencia todo el año».

Ramos admite que en Estados Unidos el enfoque es distinto y también las prioridades dentro de la competición.

«Aquí, en la MLS, lo importante es estar en buena forma cuando se acerca la resta final de la temporada y meterse en playoffs, en ese momento creo que cualquiera puede ganar y nosotros considero que podemos hacerlo y estar entre esos equipos», argumentó Ramos.

De hecho, cree que el sistema de playoffs, tal vez no es el mejor, pero si el que más conviene al fútbol en Estados Unidos.

«Puede ser que no sea el mejor , pero no hay que olvidarse que del oro lado del frontera, en México se hace prácticamente lo mismo, que es algo que la gente está adaptada no solo a los otros deportes sino también al fútbol, sino que en latino, aquí en Estados Unidos, está adaptado al fútbol de México teniendo la liguilla. Creo que es el adecuado para Estados Unidos».

Ramos también está seguro que la proyección de la MLS de cara al futuro cada vez irá a más y en el buen camino.

«Bueno para mi, como te he dicho anteriormente, los equipos que están haciendo nuevos estadios, invirtiendo tanto en el fútbol juvenil, a mi me hace creer muchísimo en el futuro. Uno antes del Mundial del 94 nunca podría haber dicho que el fútbol estaría para quedarse, eso ahora está comprobado y creo que después del mundial del 2026 que el fútbol estará compitiendo con el resto de los deportes grandes de este país al más alto nivel».

A la pregunta de si ya tenía en mente a que jugador piensa conseguir para el equipo, Ramos tiro de diplomacia para decir que no era el momento de hablar de eso.

«Bueno esas son conversaciones que estamos teniendo con el club para mi todavía es muy temprano discutir porque estamos hablando de los jugadores que tenemos aquí, pero obviamente me gustaría traer al jugador que marcara la diferencia».

Pero cuando se le preguntó con que jugador sueña que podría tener en el Dynamo, Ramos no dudó ni un instante en dar un nombre acompañado con una amplia sonrisa.

«Si vamos a soñar me gustaría tener a Messi, mañana, y que firmará por 10 años con Houston. EFE, Marcelino Benito