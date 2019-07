Fundéu Guzmán Ariza, Juegos Panamericanos: topónimos y gentilicios

Foto: Acento.com.do/Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Con motivo de los Juegos Panamericanos 2019, que se celebran en Perú entre el 26 de julio y el 11 de agosto, se recuerdan a continuación los nombres y, tras los dos puntos, los gentilicios recomendados de todos los países y territorios americanos participantes.

• Antigua y Barbuda: antiguano, -na.

• Argentina (la): argentino, -na.

• Aruba: arubeño, -ña.

• Bahamas (las): bahameño, -ña.

• Barbados: barbadense.

• Belice (mejor con c, no Belize): beliceño, – ña.

• Bermudas (las) (en plural y con mayúscula): bermudeño, -ña.

• Bolivia: boliviano, -na.

• Brasil (el): brasileño, -ña o brasilero, -ra (no brasileiro) .

• Canadá (el): canadiense.

• Chile: chileno, -na.

• Colombia: colombiano, -na.

• Costa Rica: costarricense (con erre doble).

• Cuba: cubano, -na.

• Dominica: dominiqués.

• Ecuador (el): ecuatoriano, -na .

• El Salvador: salvadoreño, -ña.

• Estados Unidos de América (los) (abreviado EE. UU. o EUA, no USA): estadounidense (mejor que americano).

• Granada (no Grenada): granadin o, -na.

• Guatemala: guatemalteco, -ca.

• Guyana: guyanés, -esa.

• Haití: haitiano, -na.

• Honduras: hondureño, -ña.

• Islas Caimán (las) (no Cayman): caim anés, -esa.

• Islas Vírgenes Británicas (las): virgenense británico, -ca o de las Islas Vírgenes Británicas.

• Islas Vírgenes de los Estados Unidos (las): virgenense estadounidense o de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

• Jamaica: jamaiquino, -na o jamaicano, -na.

• México (con x, mejor que Méjico): mexicano, -na.

• Nicaragua: nicaragüense (con diéresis).

• Panamá (con tilde, no Panama): panameño, -ña.

• Paraguay (el): paraguayo, -ya.

• Perú (el): peruano, -na.

• Puerto Rico: puertorriqueño, -ña (con erre doble, mejor que portorriqueño o portorrice nse).

• República Dominicana (la): dominicano, -na (no confundir con dominiqués).

• San Cristóbal y Nieves (no Saint Kitts y Nevis ni Saint Kitts and Nevis): sancristobaleño, -ña.

• San Vicente y las Granadinas (no Saint Vincent and the Grenadines): sanvicentino, -na.

• Santa Lucía (no Saint Lucia): santalucense.

• Surinam (antigua Guayana Holandesa, no Suriname): surin amés, -sa.

•Trinidad y Tobago (con y, mejor que Trinidad-Tobago o Trinidad Tobago): trinitense.

• Uruguay (el): uruguayo, -ya.

• Venezuela: venezolano, -na.

Los topónimos y gentilicios recomendados en esta lista son, en su gran mayoría, los que figuran en la «Lista de países y capitales, con sus gentilicios» de la Ortografía de la lengua española.

Tal y como se indica en la lista, algunos topónimos van tradicionalmente precedidos por los artículos el, la, las… (la República Dominicana, el Perú, las Bahamas,). En esos casos, el artículo se escribe en minúscula, ya que no forma parte del nombre propio.

Esta recomendación es reproducción de la publicada el 25 de julio por Fundéu BBVA de España: topónimos y gentilicios de países americanos.

Fundéu Guzmán Ariza es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua y la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) —entidad sin ánimo de lucro fundada en España, en el año 2005, con el auspicio de la Real Academia Española, la Agencia Efe de noticias y el banco BBVA—, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza.