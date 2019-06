Tenis-Fútbol: El entretenido e insólito partido sin raqueta de tenistas franceses

REDACCIÓN DEPORTES.- Los tenistas franceses disputaban un punto en el segundo set del partido, cuando decidieron continuar de una inesperada manera: sin raquetas.

Jo-Wilfried Tsonga (77°) y Benoit Paire (28°) brindaron este martes un espectáculo de Tenis-Fútbol en la primera ronda del ATP 500 de Halle. Los dos franceses realizaron una inesperada exhibición.

Primero fue Paire quien sacó para comenzar un punto, aunque tras ello se le soltó la raqueta. Su rival respondió con un revés, cuando comenzó el show de los franceses.

Paire devolvió la pelota con un zurdazo, pero con el pie, provocando los aplausos del público. Para no ser menos, Tsonga controló de pecho y devolvió con el pie.

Paire intentó luego responder con una volea, cayendo al suelo y dando por terminada la improvisada exhibición. Aquí un breve vídeo con la exhibición de Tenis-Fútbol:

Literally no one:@benoitpaire & @tsonga7 playing football in the middle of a tennis match: #NoventiOpen19 😂 pic.twitter.com/OF9s18HnEj

— Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2019