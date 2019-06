GRANDES LIGAS. Partidos de hoy, miércoles. Resultados de ayer y clasificaciones

Foto: El primera base de los Medias Blancas de Chicago, José Abreu de Cuba, no logra atrapar un golpe de bola en el juego de béisbol de Grandes Ligas entre los Nacionales de Washington y los Medias Blancas de Chicago en el Guaranteed Rate Field en Chicago, Illinois. EFE / TANNEN MAURY

GRANDES LIGAS: AMERICANA

Martes, 11 de junio Baltimore Orioles 4 Toronto Azulejos 2 Tampa Bay Rays 3 Oakland Atléticos 4 Boston Medias Rojas 5 Texas Vigilantes 9 Minnesota Mellizos 6 Seattle Marineros 5 Kansas City Reales 2 Detroit Tigres 3 Serie Interligas Cleveland Indios 2 Cincinnati Rojos 10/e 1 New York Yanquis 12 New York Mets 1er 5 New York Yanquis 4 New York Mets 2do 4 Houston Astros 10 Milwaukee Cerveceros 8 Chicago Medias Blancas 7 Washington Nacionales 5 Los Angeles Angelinos 5 Los Angeles Dodgers 3 Miércoles, 12 de junio Tampa Bay Rays -- Oakland Atléticos 11:10 Baltimore Orioles -- Toronto Azulejos 6:05 Boston Medias Rojas -- Texas Vigilantes 6:10 Kansas City Reales -- Detroit Tigres 7:00 Minnesota Mellizos -- Seattle Marineros 7:10 Serie Interligas Cleveland Indios -- Cincinnati Rojos 12:10 Houston Astros -- Milwaukee Cerveceros 7:10 Jueves, 13 de junio Minnesota Mellizos -- Seattle Marineros 12:10 Baltimore Orioles -- Toronto Azulejos 6:00 Tampa Bay Rays -- Los Angeles Angelinos 6:10 Boston Medias Rojas -- Texas Vigilantes 6:10 Kansas City Reales -- Detroit Tigres 7:00 Chicago Medias Blancas -- New York Yanquis 7:10 El inicio del juego es Hora del Este y los equipos de la izqu ierda juegan como locales. División Este ------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Nueva York Yanquis 41 25 .621 ---- Tampa Bay Rays 41 25 .621 ---- Boston Medias Rojas 34 34 .500 8,0 Toronto Azulejos 23 43 .348 18,0 Baltimore Orioles 21 45 .318 20,0 División Central ---------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Minnesota Mellizos 44 21 .677 ---- Cleveland Indios 34 32 .515 10,5 Chicago Medias Blancas 32 34 .485 12,5 Detroit Tigres 24 39 .381 19,0 Kansas City Reales 21 45 .318 23,5 División Oeste -------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Houston Astros 46 22 .676 ---- Texas Vigilantes 36 30 .545 9,0 Oakland Atléticos 34 34 .500 12,0 Los Ángeles Angelinos 33 35 .485 13,0 Seattle Marineros 28 42 .400 19,0 GRANDES LIGAS: NACIONAL

Martes, 11 de junio Philadelphia Filis 7 Arizona Diamondbacks 4 Miami Marlins 1 San Luis Cardenales 7 Atlanta Bravos 7 Pittsburgh Piratas 5 Colorado Rockies 10 Chicago Cachorros 3 San Francisco Gigantes 6 San Diego Padres 5 Miércoles, 12 de junio Colorado Rockies -- Chicago Cachorros 2:10 Philadelphia Filis -- Arizona Diamondbacks 6:05 Miami Marlins -- San Luis Cardenales 6:10 Atlanta Bravos -- Pittsburgh Piratas 6:20 San Francisco Gigantes -- San Diego Padres 8:45 Jueves, 13 de junio Atlanta Bravos -- Pittsburgh Piratas 11:10 Washington Nacionales -- Arizona Diamondbacks 6:05 New York Mets -- San Luis Cardenales 6:10 Colorado Rockies -- San Diego Padres 7:40 Los Angeles Dodgers -- Chicago Cachorros 9:10 El inicio del juego es Hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales. División Este ------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Atlanta Bravos 38 29 .567 ---- Filadelfia Filis 38 29 .567 ---- Nueva York Mets 33 34 .493 5,0 Washington Nacionales 31 36 .463 7,0 Miami Marlins 23 42 .354 14,0 División Central ---------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Milwaukee Cerveceros 38 29 .567 ---- Chicago Cachorros 37 29 .561 0,5 San Luis Cardenales 33 32 .508 4,0 Pittsburgh Piratas 30 36 .455 7,5 Cincinnati Rojos 29 36 .446 8,0 División Oeste -------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Los Ángeles Dodgers 45 23 .562 ---- Colorado Rockies 35 31 .530 9,0 Arizona Diamondbacks 35 33 .515 10,0 San Diego Padres 33 34 .493 11,5 San Francisco Gigantes 27 38 .415 16,0