¿Qué es lo mejor que ofrece Iberoamérica en el X Festival de Cine Fine Arts?

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Del 3 al 6 de octubre próximos los amantes del cine de calidad tienen la gran oportunidad de disfrutar de 60 películas independientes que conforman la cartelera del X Festival Internacional de Cine Fine Arts.

Esas cintas provenientes de los festivales más prestigiosos de la actualidad, entre los que están: Cannes, San Sebastián, Sundance, Guadalajara, Locarno y Toronto, por solo citar seis. Y no contarles de la lucha que implica comprarlas para un festival en Republica Dominicana.

Se trata de producciones que merecen atención, inclinación selectiva y sentido de aprovechamiento cinéfilo como lo puede hace este evento que llega a su décimo aniversario.

Se impone reconocer el esfuerzo que hace el equipo de montaje del FICFA, encabezado por Zumaya Cordero y de la programadora del evento, la ejecutiva colombiana Diana Salcedo, (CINEPLEX) junto a las y los colaboradores que inician la labor de ubicar esas películas diez meses antes de la apertura oficial del FICFA para contratar estas producciones.

Es esta recomendación que se apoya en el desafío que plantean los Premios Platino del Cine Iberoamericano, enfocados en una industria regional que nos resulta próxima, circundante de nuestras realidades y nuestras fantasías que privilegiamos por entender que es la que más proyección merece y necesita.

Es nuestra industria regional (América Latina, Portugal y España) una alternativa al cine del mundo caracterizada por sus temáticas originales, por su producción fuera de los patrones (muchas veces previsibles) de la industria comercial norteamericana, que tradicionalmente monopoliza nuestras pantallas.

Mis 20 imperdibles

La presente es una selección con recomendaciones en base a información de los proyectos a ser presentados. Algunos, muy pocos, los hemos visto en festivales, pero lo que se persigue es orientar al cinéfilo común y corriente que en ocasiones lo que necesita es el dato sobre cual película ver. Es orientación puntual sobre sus contextos, sus directores, sus temáticas, sus talentos.

1-La cordillera de los sueños (Documental. Patricio Guzmán. Chile). El documentalista chileno d mayor prestigio, (El botón de nácar, La Batalla de Chile, La memoria obstinada y Salvador Allende), presenta su ensayo más reciente en que reflexiona sobre Chile, sus espacios, su historia y destinos. Dicen que es un indescriptible poema visual y una experiencia alucinante, a pesar del trasfondo sociopolítico que define su objetivo.

2-Temblores (Drama. Jairo Bustamante. Guatemala.) Desde que vimos en el Festival de Guadalajara a Ixcanul, supimos que este joven director, que se formó en Francia y que volvió a Guatemala (país sin ley de cine y con sus autoridades insensibles a la industria), llegaría muy lejos con sus aportes para un país sin tradición de cine. El multipremiado director, entrega ahora un drama que expone con la marca de un cine latino, la no aceptación social de la homosexualidad de un ejecutivo evangélico casado, con hijos que se enamora de hombre casado.

3-La asfixia (Documental. Dir. Ana Bustamente. Guatemala) Otro documental, género lastimeramente subestimado, presenta la vida de una mujer atormentada por las consecuencias en su familia de la guerra civil que durante años acogoto esa nación centroamericana.

4-La odisea de los giles. (Comedia dramática. Sebastián Borensztein Argentina) (Apertura) El cine argentino que ha sabido encontrar la senda en que se unen critica, las ventas en boletería por haber conquistado el gusto popular tal cual aconteció con Relatos Salvajes, en 2016, con la que coincide en líneas dramáticas, sobre todo en la figura de la venganza de oprimidos frente a agresores. Pero es obviamente distinta en su diseño de concepto. Es la cinta de apertura.

5-Insumisas (Drama. Fernando Pérez y Laura Cazador. Cuba) Drama histórico basado en un hecho real 1819. A pesar de la limitación de recursos para hacer cine de época colonial, la marca cinematográfica es capaz de lograr milagros fílmicos como este: bien concebida y mejor actuada, manejada con una fotografía impecable, es un cine que se aleja del criticismo social de la actualidad para resaltar uno de los hechos más vergonzantes de la historia colonial cubana.

6- Chicuarotes (Drama. Gael García Bernal. México) El más reciente aporte como director del talentoso Gael García: dos chicos que buscan desesperadamente salir de la situación y de su pueblo natal que los lleva por una aventura juvenil que desemboca en un tornado del mundo criminal. Paseada con éxito por festivales internacionales, es una de las piezas que recomendamos.

7-Canción sin nombre. (Drama sociopolítico. Dir. Melina León. Perú) Selección por su país a la Quincena de Realizadores. Del Festival de Cannes 2016. El bebé recién nacido de una mujer que hace música rural andina desaparece en medio del caos político de la época de Sendero Luminoso. Un periodista se presta para ayudarla.

8- Los tiburones (Drama romántico. Dir. Lucia Garibaldi. Uruguay) Una comedia romántica con tintes de melodrama bien logrado en base al temor a los tiburones en una zona de playa que se debate entre su pasado de esplendor y sus estados ruinosos del presente.

9-Yuli, (Documental. Dir. Icíar Bollaín. España) Selección Festival San Sebastián, Filme sobre el bailarín cubano Carlos Acosta en interpretar algunos de los papeles más famosos del ballet clásico originariamente escritos para blancos, en compañías como el Houston Ballet o Royal Ballet de Londres (donde ha sido primer bailarín durante más de 15 años). Cuenta desde su dura infancia hasta su madurez, etapa que será protagonizada por el propio bailarín, quien, pese a su éxito y reconocimiento internacional, nunca olvidó sus orígenes. Dicen que es una joya como documental.

10-No soy tu mami. (Comedia. Dir. Marcos Carnevale. Argentina) Paula es la directora de una revista femeninas. Las ventas no son buenas y para salvar la publicación, se ve forzada a escribir una columna sobre maternidad. Paula no puede con su genio y en lugar de fomentar la idea romántica de la maternidad, se inclina por todo lo contrario. Así nace la columna: `Razones para no ser madre`, donde se dedica a derribar los mitos sobre maternidad y que, inesperadamente, se convierte rápidamente en un suceso entre las madres y las no madres.

11-Nuestras madres (Drama. César Díaz. Guatemala) Ficción basada en hechos reales que describe el impacto de los juicios a los tres oficiales militares responsables de haber provocado la guerra civil que desangro a ese país centroamericano. Una mujer envejeciente, al ver los testimonios, cree haber dado con una pista para encontrar su padre, un guerrillero que despareció durante el conflicto.

12-Me llamo Genett. (Drama biográfico. Miguel Ángel Tobías. España). Hermosísima historia de contenido humano y alto poder lacrimógeno que vincula valores y actitud ante la adversidad y una postura receptiva a la inmigración en Europa. Una de las clásicas historias de precedentes humanos en las que una persona con serias limitaciones es la primera en lograr una determinada meta. La crónica de la primera sordociega inmigrante (llegada de Etiopia) logra ser la primera mujer en sus condiciones de graduarse en la Universidad. Es de esos filmes hechos para que llore de emoción.

13-El mejor verano de mi vida (Comedia. Dani de la Orden. España). Otra comedia de la onda comercial con enorme respeto por el cine verdadero y que, por ser hecha en España a puro dolor, puede considerarse independiente: Curro es un fantasioso y fracasado vendedor de robots de cocina que sueña con un trabajo en el mundo financiero. En plena crisis de pareja, y con fuertes deudas, promete a su hijo, de pasar su curso con buenas notas, unas vacaciones de verano inolvidables.

14-Iniciales SG (Drama con toques cómicos. Rania Attieh y Daniel García. Argentina). Refiere la critica internacional que es excelente por lo que fue seleccionada por cuatro festivales de prestigio. Notable la actuación del protagonista, el actor de carácter Diego Peretti.

15- Una madre puede con todo aire (Drama, Arturo Castro Godoy. Argentina) Lucía es madre soltera de un niño con Asperger. Cuando recibe un llamado del colegio porque su hijo se dio un golpe, toda la estructura tambaleante que es su vida explota en mil pedazos. Lucía deberá atravesar la ciudad en busca de Mateo y solo podrá encontrarlo si cede ante fuerzas más poderosas que ella: la vida.

16-La banda (Drama romántico. Roberto Buesco. España) Edu, un joven músico que lleva una monótona vida en Londres, regresa momentáneamente a su Valencia natal para asistir a la boda de su hermano. Tras pasar años fuera, el retorno despierta en él la necesidad de recuperar todo lo que dejó atrás: los amigos, la familia y, especialmente, a Alicia, la eterna novia de su mejor amigo.

17-Así habló el cambista (Drama. Federico Veiroj, Uruguay) Triller sociopolítico de época ambientado en la etapa de la dictadura militar de los anos setentas, que retrata los pasos del hampa financiera que se aprovecho del clima social para especular con los depósitos.

18- Marcelo (Comedia. Puerto Rico) Jorge Pabón incursiona en esta historia contada con humor y que aspira a dejarnos un mensaje sobre el sentido de la familia, con el epicentro de la inocencia de su hijo, pese a que su padre, ha sido recluido en un centro psiquiátrico para corregir brotes de conducta violenta y en el cual deberá dirigir una obra de teatro con los demás pacientes, por lo que adquiere un perfume a cine de fórmula que ojala salga a buen camino.

19-Litigante (Drama. Franco Lolli Colombia.) Cuando una película es seleccionada para ser presentada en la Semana de la Critica del Festival de Cannes, algo debe estar pasando. Una abogada y madre soltera de un niñito, brega con la educación de la criatura, complicado el proceso por un escándalo de corrupción.

20- Swing (Comedia. Luis Smok. Chile) El polémico tema de las parejas abiertas que se intercambian, con todo y la carga de escándalo y prejuicio que implica esta práctica no tradicional de las relaciones de parejas. La vimos con enorme satisfacción en el XXX Festival de Cine Iberoamericano de Huelva al comprobar que la fuerza de una pieza para producir la risa está en su concepto, cuya pregunta utilitaria resulta ser ¿Es realmente conveniente intercambiar parejas?