SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.-Decenas de veteranos scouts, de los años 60, 70 y 80, que integraron los grupos 36, de San Francisco de Macorís, y 48 de la ciudad de Santo Domingo, celebraron una convivencia de fraternidad y solidaridad denominada I Gran Reencuentro de la Hermandad Scout, organizada por la Hermandad de Scouts Siempre Listos.

La actividad, que reunió a scouts de San Francisco de Macorís, Santo Domingo y otras ciudades dominicanas, además de la comunidad dominicana de Estados Unidos, se llevó a cabo en una casa campestre de Yaguate, San Cristóbal, y tuvo como anfitriones al destacado scout Guillermo Ventura y su familia.

En el encuentro, además de rendir honor a la memoria de los fallecidos (Scouts y sus familiares colaboradores), Hermandad Scouts Siempre Listos reconoció los aportes de los destacados scouts Reynaldo (Rey) Rojas Jimeno, entusiasta dirigente en los grupos 36 y 48, formador de generaciones de scouts, por sus años de entrega al movimiento tanto en San Francisco de Macorís como en Santo Domingo; Martín Balbí, guía de la Patrulla Lechuza, estricto líder, formador y competidor de primera línea; Olivio Paula, solidario, veterano scouter que alentó y formó a generaciones de scouts, y Antonio Balbí, guía de niños scouts, conocidos como lobatos.

Asimismo, se compartieron vivencias y testimonios del bien que ha hecho la práctica del escultismo a los niños y adultos que han participado de este movimiento.

Entre juegos, canciones, aplausos matemáticos (propios del escultismo), recuerdos y anecdótas, los veteranos del escultismo disfrutaron de tres días de sana divesión y comunicación. «Y ninguno se aisló con su teléfono móvil», señaló uno los participantes.

Varios de los asistentes narraron sus experiencias sobre la influencia positiva del escultismo en el carácter, la disciplina, la personalidad, los valores familiares y la formación y práctica profesionales.

En la reunión se aportaron colaboraciones solidarias especiales para dos participantes que requerían de la mano amiga de sus compañeros de escultismo para atender necesidades especiales, además de un aporte para el grupo 88 de San Francisco de Macorís, que mantiene vivo el escultismo en esa ciudad integrando y formando a niños y adolescentes.

Se acordó poner en marcha acciones de solidaridad con otros grupos del escultismo, como el de San Pedro de Macorís, en donde se han dado pasos para la construcción de un local, que se encuentra a medias en estos momentos.

Asimismo, participar con otros grupos de scouts en labores de cuidado del ambiente, limpieza de ríos y reforestación.

También se convino mantener un contacto permanente con el grupo 88, de San Francisco de Macorís, continuación de la mística del escultismo en esa ciudad del Nordeste de la República Dominicana.

Hermandad Scouts Siempre Listos informó que el II Gran Reencuentro de Scouts será celebrado en el segundo fin de semana de octubre del año 2020.

El escultismo, que tiene su origen en el Reino Unido, se ha expandido por todo el mundo desde hace más de 100 años.

La lista del I Gran Reencuentro de la Hermandad de Scouts:

José Miguel Pantaleón, Antonio Manuel De León Jiminián, Francis Burgos, Luis Taveras, Luis Manuel Diaz, Luis Manuel Pichardo, Federico Rojas, Antonio Balbí, Martín Balbí, Guillermo Ventura, Joselín Almánzar, Guillermo Jiménez, Ángel Ventura, Tayron Lantigua, Omar Pantaleón, Gustavo Olivo Peña, Kimhe Joa Ceballos, Franklin Mena, Olivio Paula, Raúl Rizek, Salomón Rizek, Julio Nolasco, Robert Martínez, Andrés Aníbal Núñez Cuello, Ely Acosta, Rafael Paulino, César Tejada, Franklin Romero (no asistió que fue uno de los soportes de la actividad), José Ernesto Camilo Fernández (de los coordinadores y promotores, aunque no pudo asistir), Miguel Ángel Almánzar (de los organizadores, que no pudo asistir por compromisos laborales) y Reinaldo Rojas Jimeno.

En agradecimiento eterno se rindió tributo a la memoria de las siguientes personas que partieron hacia otra vida:

Carmen Jimeno de Rojas, Moisés Rojas Jimeno, Sotero Arnaud, Nery Moisés Balbí Mayí, María Eusebia Reyes de Balbí (Mariíta), Pedro Reyes, Jorge Reyes, Mercedes Disla, Antonia Mireya Lantigua Infante vda Almánzar (doña Nereyda), Efraín Esquea, doña Apolonia Castillo, Orlando Camilo Fernández, Idmon Tobal Jerez, Wilton Teófilo Moya Rojas, Chery De Aza, Dagoberto Pichardo, Gustavo Polanco, Leo Salazar, doña Mireya Rueda de Rizek, Silvio José Mejía, Rafael Ortega (Fellito), entre otros hermanos, hermanas y aliados del escultismo.

La historia del Movimiento Scout

(Tomado de la página www.scout.org)

Hay más de 40 millones de Scouts, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, en más de 200 países y territorios. Más de 500 millones de personas han sido Scouts, incluyendo prominentes personas en todas las áreas.

Comienzos

Todo comenzó con 20 jóvenes y un campamento experimental en 1907. Se llevó a cabo durante los primeros 9 días de Agosto de 1907 en la Isla Brownsea, cerca a Poole en Dorset, Inglaterra. El campamento fue un gran éxito y le probó a su organizador, Robert Baden-Powell, que su entrenamiento y método eran atractivos para los jóvenes y que eran eficaces.

En enero de 1908, Baden-Powell publicó la primera edición de “Escultismo para muchachos”. Fue un éxito inmediato y desde ese momento, se han vendido más de 100 millones de copias, haciendo que este sea uno de los libros más vendidos de todos los tiempos.

Baden-Powell solo pretendió proveer un método de entrenamiento para niños, algo que organizaciones existentes para jóvenes, como Boys’ Brigade (Brigada de Niños) y la ACJ podrían adoptar.

Para su sorpresa, los jóvenes comenzaron a organizarse, ellos mismos, en lo que se convirtió en el movimiento voluntario más grande del mundo.

Expansión del Escultismo

El éxito de “Escultismo para Muchachos” produjo un Movimiento que rápidamente, pareciera que de forma automática, adoptó el nombre de los Boy Scouts. Ya para 1909 “Escultismo para Muchachos” se había traducido a cinco idiomas, y una reunión Scout en Londres atrajo a más de 11,000 Scouts.

Como resultado de unas vacaciones de Baden-Powell en Sur América, Chile fue uno de los primeros países fuera de Gran Bretaña que inició el Movimiento Scout. En 1910 visitó Canadá y Estados Unidos, países en donde ya había comenzado.

El inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 pudo haber traído el colapso del Movimiento, pero el entrenamiento dado a través del sistema de patrullas probó que era efectivo.

Los Dirigentes de Patrulla tomaron el control cuando los Dirigentes Adultos se ofrecieron como voluntarios para el servicio activo. Los Scouts contribuyeron al esfuerzo de guerra en Inglaterra de muchas maneras; la más notable podría ser los Scouts de Mar que tomaron el lugar de los guarda costas regulares, liberándolos del servicio.

El primer Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo en 1920 con 8,000 participantes, y probó que jóvenes de diferentes naciones pueden reunirse para compartir intereses e ideales comunes. Desde que se llevó a cabo el primer Jamboree Mundial en Olimpia, Londres, se han llevado a cabo 21 más en diferentes locaciones.

Durante el Jamboree, se efectuó la primera Conferencia Scout Mundial, (entonces denominada “Conferencia Scout Internacional”) que se reunió con representantes de 33 Organizaciones Scout Nacionales. La Oficina Scout Internacional del Movimiento Scout, que posteriormente se convirtió en la Oficina Scout Mundial, fue creada en Londres en 1920.

En 1922 se eligió el Primer Comité Scout Mundial en la Segunda Conferencia Internacional en Paris, en donde estuvieron representadas 31 Organizaciones Scout Nacionales. La membresía mundial para ese entonces era de algo más de 1 millón.

Comienzos del programa de formación

El Movimiento Scout comenzó como un programa para niños de 11 a 18 años. Aún así, casi de manera inmediata, otros quisieron participar. Baden-Powell comenzó el programa de las Guías Scout en 1910. Su esposa Olave, con quien se casó en 1912, se convirtió en Guía Jefe.

Se creó la sección de Lobatos para niños menores. Se utilizó el “Libro de la Selva” de Rudyard Kipling para darle un marco imaginario a las actividades. Para jóvenes mayores, se creó la sección de Scouts Rover.