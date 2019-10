Santo Domingo (EFE/María Montecelos).- Una composición que fusiona la canción tradicional española con diversos sones de Hispanomérica, combinando femineidad, fortaleza y desamor digno solo puede ser obra de la artista española Carmen París, que este martes abre el programa de las Semanas de España en la República Dominicana.

En la víspera de su debut en el país con un concierto en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, la cantante y compositora aragonesa conversó con Efe sobre el espectáculo que ofrecerá este martes, un recorrido por su discografía, resultado de hermanar las músicas de ambos lados del Atlántico y de plasmar en sus letras a una mujer de su tiempo.

Carmen París le ha dedicado muchos de sus temas al desamor, pero sin un solo atisbo de autocompasión, sin caer en el drama, dibujando a una dama que asume errores con bizarría, se sacude la pena y continúa su camino.

«Nunca me ha gustado, y se está usando mucho en el feminismo (…) pero caemos en el victimismo. Por supuesto que es legítimo que queramos igualdad de derechos, yo soy la primera que se ha partido la cara por eso. Lo que no me gusta es el discurso victimista», afirmó.

A su entender, «se nos está distrayendo de lo importante. Si queremos igualdad no podemos estar cayendo en el victimismo», y esto lo aplica a sus canciones. En «las letras de desamor, el que canta siempre le echa la culpa al otro, el que canta es santo».

Pero «en mis canciones de desamor se reparte la responsabilidad y se mira hacia delante, un mensaje que difiere bastante del contenido de muchos temas de la denominada música urbana, en la que predomina el machismo y cuyas letras llegan a ser agresivas y ofensivas.

Hoy en día, se insiste en la idea de que «es la educación la que va a cambiar a las nuevas generaciones», sin embargo, «estamos sometiendo a los jóvenes a una esquizofrenia, porque por un lado se les está dando el mensaje de ‘no seas violento, no seas machista’, y por otro se les está vendiendo una música como es el reguetón y otras, con un mensaje muy machista».

El espectáculo que ofrecerá el martes permitirá al público descubrir su particular forma de poner en comunión la jota española (no solo aragonesa) y las distintas músicas populares de Iberoamérica (el termino Latinoamérica no termina de ser de su agrado).

Aunque la mayoría de la gente piensa en el flamenco cuando se habla de música tradicional o típica española, en realidad «la música ibérica por excelencia es la jota. La tienen todas las comunidades de España», explicó.

La jota es, además, la música que llegó a América desde España junto con el fandango, el bolero y la seguidilla, y la cantante ha podido descubrir que hay países del nuevo continente donde existe la jota (México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile) y géneros que están relacionados con la jota.

Un descubrimiento que la artista hizo mucho después de comenzar a fusionar géneros musicales.

«Desde mi primer disco yo imaginaba un hermanamiento de todas la músicas hispánicas y me puse a hermanar la jota con el río de la Plata, con Cuba, con México, con la música africana, con la brasileira».

Lo que aún tiene pendiente de estudio es cómo combinar la jota con la bachata. «Esto lo tengo que analizar (risas) aunque sí que tengo que decir que uno de mis referentes para hacer esto ha sido Juan Luis Guerra. La manera en la que él ha arreglado y producido la música de su tierra ha sido una clave para mí».

Él y otros artistas que han cogido la música tradicional de su tierra y la han puesto en el día de hoy, «con nuevos arreglos, con nuevas tímbricas».

La música de Carmen París «es una manera de poner de relieve lo que nos une», es una música «integradora de la cultura» y, realmente, mezcla muchos estilos en uno solo de manera muy personal.

Ese hermanamiento cultural a través de la música convierte a la artista en una elección más que apropiada para abrir las Semanas de España que, hasta el 10 de noviembre, ofrece una variada oferta de actividades en seis ciudades de la geografía dominicana, con la cultura como principal bandera de unión. EFE