Marcelo, un sorprendente giro temático, se estrena en X FICFA

Este lunes se estrena para el país, Marcelo, una cinta dramática con toques de humor, que expone la situación de los niños bajo el impacto de la separación de sus padres,

Se trata de la primera película personal del director de cine puertorriqueño, Eduardo Transfor Ortiz, quien ha desarrollado una carrera basada en la comedia que hacer reír a chorros, rodadas con la mira puesta en la risa y la boletería: (Los domirriqueños, Vaso de Papel, ¡Que despelote!, ¡Que joyitas!, Vampiros, El hijo Perdido, y la biográfico-cristiana Vico-C). La película se estrena en la en la sección informativa el X Festival de Cine Fine Arts.

Pero Ortiz deseaba hacer una película temática que le representaba tanto un desafío como el pago familiar de una deuda, dado que es hijo de padres divorciados, por lo que escribió en 2015 un guion que paso a otros tres guionistas, Julio Román, Jesús M. Rivera y el director teatral y dramaturgo Carlos Vega, quien afino los diálogos al punto de que operaran como debía ser.

El resultado fue el rodaje de Marcelo, protagonizada por Jorge Pabón (Molusco) y el niño Samu Jove, una producción que dice

Ortiz, que tiene entre sus películas algunas de las más vistas en Puerto Rico. Sostiene que la parte de humor la desarrollan los personajes que rodean el personaje de Marcelo.

“Yo que te tenido en mi hogar el problema de los padres que se separaron, he vivido ese proceso te estar con mi madre de lunes a viernes y el fin de semana con mi padre, con quien construía un mundo de diversiones, pero no veía mis padres juntos. Quise hacer Marcelo saliéndome de mi zona de confort, arriesgándome a no tener la boletería de las otras, pero dejando un mensaje que nos hace pensar sobre este drama” afirmó.

El giro temático que supone Marcelo en la filmografía del director Ortiz, que se aleja de su tradición industrial de la comedia, en procura de boletería, le ha valido al filme el reconocimiento de la crítica puertorriqueña y su inserción en la oferta del X Festival de Fine Fine Arts 2019, en el que inicia hoy sus funciones.

Jorge Pabón, actor, productor, comunicador y youtuber boricua, dijo que se trata del papel que más le ha llenado humanamente en su vida. “No reniego de ninguna de mis otras películas, que se han llevado alegría, pero transmitir estas emociones y sensaciones de lo familiar cuando se ha roto por la separación de los padres, es otro lineamiento de trabajo, uno muy satisfactorios”.

El infantil protagonista Samu Jove, quien hace de hijo de Marcelo, explica que la película es la primera en que ocupa del centro de la atención junto al protagonista y que le satisface mucho debido que se lleva una reflexión.