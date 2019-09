Establecimiento y perpetuación del poder tradicional y emergente (I)

Foto: Acento.com.do/Archivo.

La ciudad letrada[1]

Con la colonización de América se inició un proceso cultural, social, político y económico que transformó la vida y el entorno, tanto de los peninsulares como de los nativos de este continente. Las monarquías europeas y los poderes que la integraban, veían en estos territorios una oportunidad de alcanzar lo que en el viejo continente ya no se pudo obtener. La imagen del paraíso en la tierra puede ser la que mejor nos ilustre para entender el entusiasmo que generó en aquellos colonizadores llegar a estas tierras. Pero no había una estructura social y política configurada a favor de la materialización de los sueños de los peninsulares. Por lo tanto, consideraba la conquista como algo necesario y totalmente justificado.

El occidental, en su imaginario, se percibía dichoso por no ser parte de la barbarie que no estaba civilizada y, además, reclamaba la obtención de riquezas como si ningún otro ser vivo le precediera o mereciera su consideración. Es por esto que se debe establecer una estructura de gobierno centralizada que civilice y empiece a rendir los frutos de la ciudad letrada, como expresión de la humanidad perfecta. He ahí el origen de las ciudades: el ideal de las ciudades perfectas, que fueran el reflejo de la civilización, el progreso y el bienestar: ¨El sueño de un orden servía para perpetuar el poder y para conservar la estructura socio-económica y cultural que ese poder garantizaba[2]¨.

Contextualización

Progreso, orden y paz fueron las propuestas políticas que llevaron al poder a distintas figuras políticas del siglo XX y XXI en República Dominicana. Este afán se verá reflejado en los distintos modos de gobierno que acompañaron el llamado proceso de transición del caudillismo a la dictadura y de la dictadura a la apertura más democrática. Los gobiernos dominicanos que sucedieron la llamada Guerra de la Restauración del 1865, tenían como énfasis el cese del poder caudillista, pero quienes buscaron proyectos democráticos pasaron a ser caudillos; además, luchaban movidos por el amor a la patria, pero sus políticas eran dependientes y de estructuras inspiradas en los países Occidentales. Esto implica que no hubo un proceso de constitución e integración de la identidad, sino un proceso de asimilación de una identidad que estaba inspirada en el imaginario del ser humano perfecto y civilizado.

Dicho antecedente ayuda a tomar conciencia de la necesidad de conocer cada vez más la narrativa histórica de nuestro país, con miras a cultivar una postura y un pensamiento pertinente al momento de identificarnos con los valores tradicionales. Los cuales han sido heredados de esas estructuras con trasfondo represivo, en beneficio de un sector específico de la sociedad y desarticulador de un proyecto de nación donde la persona tenga el papel protagónico. A sabiendas de que todas las estructuras dominantes están al servicio de la élite que ha podido constituirse y mantenerse el poder.

[1] Término tomado del artículo escrito por Á. Ramá. Ciudad Letrada, Montevideo, Arca, 1998, pp. 31 -40.

[2] Á. Ramá. Ciudad Letrada, Montevideo, Arca, 1998, p. 5.