Fundéu Guzmán Ariza, «visualizar» no es lo mismo que «ver»

En ocasiones en los medios de comunicación dominicanos se emplea este verbo indebidamente, como en los casos siguientes: «Esta campaña se puede visualizar en la valla de Cartel, actualmente utilizada por Kola Real…», «En un recorrido por ambos centros se pudo visualizar las emergencias y consultorios con largas filas de padres con niños en brazos en espera de recibir atención» o «Además, lanzarán una aplicación móvil para que los clientes puedan reservar su estadía, hacer sugerencias y visualizar las ofertas de temporada».

Según el Diccionario de la lengua española, el verbo visualizar y su sinónimo visibilizarsignifican ‘hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista, como con los rayos X los cuerpos ocultos, o con el microscopio los microbios’, ‘representar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter; p. ej., el curso de la fiebre o los cambios de condiciones meteorológicas mediante gráficas, los cambios de corriente eléctrica o las oscilaciones sonoras con el oscilógrafo, etc.’, ‘formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto’, ‘imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista’ o ‘hacer visible una imagen en un monitor’; es decir, no son sinónimos de ver, observar, comprobar, etc., verbos que denotan una percepción directa, no indirecta, de algo.

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir «Esta campaña se puede ver en la valla de Cartel, actualmente utilizada por Kola Real…», «En un recorrido por ambos centros se pudo observar en las emergencias y consultorios largas filas de padres con niños en brazos en espera de recibir atención» y «Además, lanzarán una aplicación móvil para que los clientes puedan reservar su estadía, hacer sugerencias y ver las ofertas de temporada».