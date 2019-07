Foto: Acento.com.do/Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La locución tener en cuenta, que significa ‘tener presente, considerar’, no va seguida de la preposición de.

Sin embargo, es frecuente el uso inapropiado de la preposición en los medios dominicanos: «Hay que tener en cuenta de que ambos pertenecieron a generaciones diferentes», «Se le ocurrió la acción de salir a promoverse como cabeza de un proyecto de reelección […] sin tener en cuenta de que esto provocará dos reacciones lógicas y previsibles dentro de su partido» o «Amaro dijo que la idea de crear la güira le vino tomando en cuenta de que se trata de uno de los instrumentos más emblemáticos de la música típica dominicana».

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, es un dequeísmo insertar en estos casos la preposición de antes de la conjunción que, al igual que con otros «verbos de “pensamiento” (pensar, opinar, creer, considerar, etc.), de “habla” (decir, comunicar, exponer, etc.), de “temor” (temer, etc.) y de “percepción” (ver, oír, etc.)»: Pienso que conseguiremos ganar el campeonato(mejor que Pienso de que conseguiremos ganar el campeonato); Me dijeron que se iban a cambiar de casa (mejor que Me dijeron de que se iban a cambiar de casa); Temo que no llegues a tiempo (mejor que Temo de que no llegues a tiempo); He oído que te casas (mejor que He oído de que te casas)».

La expresión tomar en cuenta, que puede utilizarse como sinónimo de tener en cuenta, tampoco va seguida de la preposición de.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir «Hay que tener en cuenta que ambos pertenecieron a generaciones diferentes», «Se le ocurrió la acción de salir a promoverse como cabeza de un proyecto de reelección […] sin tener en cuenta que esto provocará dos reacciones lógicas y previsibles dentro de su partido» y «Amaro dijo que la idea de crear la güira se le ocurrió tomando en cuenta que se trata de uno de los instrumentos más emblemáticos de la música típica dominicana».

Fundéu Guzmán Ariza es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua y la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) —entidad sin ánimo de lucro fundada en España, en el año 2005, con el auspicio de la Real Academia Española, la Agencia Efe de noticias y el banco BBVA—, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza.