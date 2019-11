Narwhal: el singular cachorro con una cola en la cabeza rescatado en Estados Unidos que se volvió viral

Facebook Narwhal nació con un chocante rabito adicional en la frente.

Las imágenes de un cachorro de perro de 10 semanas con un extraño rabito en la frente se volvieron virales tras ser difundidas por el centro de protección de animales que lo acogió en Estados Unidos.

El cachorrito se llama Narwhal en alusión al narval, un cetáceo que parece tener un cuerno en la cabeza, aunque en realidad es uno de sus dientes.

Un veterinario informó a los empleados del centro de acogida que no hay «necesidad médica» de retirar el rabito adicional, porque no le causa ningún dolor al animal.

El éxito de las fotos de Narwhal en Facebook ayudó a difundir la labor que realiza el centro Mac’s Mission en Misuri.

Narwhal fue atendido por veterinarios que quisieron comprobar su estado de salud.

Sin dolor

Rochelle Steffen, la directora de Mac’s Mission, nombró así el centro en homenaje a Mac, un pitbull terrier al que rescató hace siete años y medio.

Steffen le dijo a la BBC que Narwhal «no siente dolor y salta todo el tiempo».

En Facebook, Steffen contó que el animalito fue al veterinario el pasado martes, 12 de noviembre.

Los rayos X mostraron que el segundo rabo, que de tamaño es un tercio de la cola normal, no está conectado a ningún órgano interno y no tiene hueso, por lo que Narwhal no lo puede agitar.

Los veterinarios dijeron que no hay necesidad médica de retirar el rabito adicional.

Narwhal todavía no está disponible para adopción porque los cuidadores del centro quieren que crezca un poco más para asegurarse de que el rabo extra «no será un problema».

Animales con necesidades especiales

Steffen contó que Narwhal es uno más de los cientos de cachorros que son abandonados en la zona rural de Misuri.

El centro Mac’s Mission recibe a los que tienen necesidades especiales: deformidades, traumas, fisuras labiales, licencias, que normalmente serían sacrificados.

«Les damos una oportunidad», sostiene Steffen.

La radiografía de la cabeza de Narwhal mostró que el rabo extra no tiene huesos.

Las fotos y videos de Narwhal en la página del centro de recogida de animales en Facebook recibieron decenas de miles de «Me gusta» en menos de 24 horas.

Steffen dice que la publicación se hizo de forma espontánea, por redes sociales, y que la atención que están recibiendo es algo «épico».

«Es épico que tantas personas descubran este rescate increíble».

El propio Narwhal «expresó su agradecimiento» en una publicación de Facebook:

«¡Soy yo, Narwhal! No entiendo qué es ser viral, pero mi mamá de acogida dijo que el hecho de que mi historia sea viral ayuda a TODOS nuestros perros de necesidades especiales aquí en la Misión. Son bienvenidos. Estoy muy emocionado de ser símbolo de que lo ‘especial es genial’. Duerman bien y gracias, Narwhally».

