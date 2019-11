Asesinato de Marielle Franco: el testimonio que menciona a Bolsonaro en la investigación por la muerte de la concejala de izquierda

EPA Marielle Franco fue asesinada en marzo de 2018 en Río de Janeiro.

Un crimen sigue generando incertidumbres, polémica y nuevas acusaciones en Brasil más de un año después.

Y es que según una filtración publicada por el Jornal Nacional, el noticiero más importante del país, el nombre del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se mencionó durante la investigación por el asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco en marzo de 2018.

De acuerdo con el informativo de la cadena TV Globo, un testigo vinculó a uno de los presuntos acusados de la muerte de Franco con el mandatario, lo que podría llevar la investigación a la Corte Suprema, dado que Bolsonaro cuenta con un fuero especial por su cargo.

El mandatario, quien asumió en enero de 2019, rechazó en un video el señalamiento y arremetió contra la televisora, a la que acusó de intentar «hacer un infierno su vida» todo el tiempo.

«Ahora me vinculan a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Río de Janeiro», aseguró.

Franco, una política de izquierda, lesbiana y mestiza era conocida por su defensa de las mujeres y por sus duras críticas a las políticas de seguridad, especialmente a la intervención del Ejército en la seguridad de Río de Janeiro.

La concejala del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) volvía de un acto político el 14 de marzo de 2018 cuando un automóvil se puso al lado del suyo y desde el interior dispararon hasta nueve veces.

Su asesinato despertó una ola de movilización social e indignación tanto en Brasil como en diversas ciudades del mundo.

¿Qué dice el reporte?

El reporte de TV Globo se basa en el testimonio de un portero del condominio donde residía Bolsonaro y donde también vivía uno de los acusados de la muerte de la concejala.

Según ese testimonio, horas antes del asesinato, Elcio Vieira de Queiroz, el sospechosos acusado de conducir el carro desde el que se cometió el crimen, llegó a la propiedad y, en la portería, dijo que iría a la casa número 58, que pertenece al presidente.

Al recibir al expolicía, el portero llamó al número 58 para confirmar si el visitante podía pasar y alguien en la residencia autorizó la entrada del vehículo.

En dos declaraciones a la Policía Civil de Río, el portero dijo que reconoció la voz de la persona que respondió como «Soy Jair«, de acuerdo con el Jornal Nacional, y que autorizó a pasar al carro.

AFP Ronnie Lessa (izquierda) y Elcio Vieira de Queiroz (derecha) son los sospechosos del asesinato detenidos por la policía.

Una vez dentro del condominio, Vieira no se dirigió a la casa de Bolsonaro: condujo a la propiedad número 66, donde vivía Ronnie Lessa, acusado disparar contra Franco y su chofer.

El portero indicó que siguió el movimiento del carro por las cámaras de seguridad y cuando se dio cuenta de que el vehículo había ido a la casa de otra persona, volvió a llamar a casa del ahora presidente.

En la segunda llamada, el hombre que el portero dijo se había identificado diciendo «soy Jair» respondió que sabía dónde iba el automóvil, de acuerdo con el testimonio.

Los investigadores le dijeron al Jornal Nacional que Lessa y Viera salieron del condominio minutos después de la primera entrada; pero iban en el auto del primero y luego abordaron el carro usado durante el crimen en un lugar cercano al condominio.

¿Qué respondió Bolsonaro?

En una acalorada declaración grabada en video, el presidente negó cualquier vinculación con la muerte de la concejala y acusó a Globo TV de estar tratando de hacer su vida «un infierno».

«O el portero mintió o lo indujeron a un falso testimonio o escribieron algo en investigación que el portero no leyó y firmó. ¿Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí«, aseveró el mandatario.

Bolsonaro, que se encontraba de gira en Arabia Saudita, arremetió también contra el renombrado canal brasileño, al que acusó de orquestar una campaña en su contra.

Al igual que su par estadounidense, el mandatario brasileño acusa frecuentemente a la prensa brasileña de escribir noticias falsas cuando publican informaciones que ponen en tela de juicio su gestión.

Reuters Bolsonaro se encuentra de visita en Arabia Saudit.

El abogado del presidente, Frederick Wassef, aseguró que era imposible que Bolsonaro hubiera hablado por el intercomunicador esa noche, dado que el presidente habría estado Brasilia, según el registro de votación de la Cámara de Representantes y los videos publicados al respecto en las redes sociales.

¿Qué implican estas revelaciones?

La mención del nombre de Bolsonaro puede llevar a que la investigación sobre la muerte de Franco y su chofer deje de ser competencia de la Justicia del Estado de Río y tenga que ser llevada a la Corte Suprema, donde se decidiría si el mandatario debe ser investigado.

En este caso, la instrucción sería llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR).

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, que fue nombrado por Bolsonaro tras su actuación en el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó este miércoles al fiscal general y a la Policía Federal que investiguen el testimonio del portero del condominio.

Getty Images Moro saltó a la fama por su papel en la condena contra Lula da Silva.

Según Moro, la presencia del actual mandatario en Brasilia el día del crimen «sugiere un posible malentendido en la investigación» o un posible intento de «involucrar indebidamente el nombre del presidente en el crimen».

El oficio del ministro indica que esto «puede constituir delitos de obstrucción de la justicia, falso testimonio o denuncia difamatoria, en este último caso teniendo como víctima al presidente de la República».

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Apaj3Vm02iM

https://www.youtube.com/watch?v=Njfcpcwz9uo

https://www.youtube.com/watch?v=gDmHB8hPS8s