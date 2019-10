Simone Biles: por qué los jueces no le dan a la gimnasta estadounidense la máxima puntuación en los ejercicios más complicados

EPA Simone Biles volvió a marcar un récord femenino en el Mundial de Gimnasia de Alemania y ya lleva acumuladas 21 medallas.

«Solo disfruten», dice la presentadora de la BBC antes de que la gimnasta estadounidense Simone Biles comience su presentación en el Mundial de Gimnasia en Stuttgart, Alemania.

Es que esta estadounidense de 22 años no defrauda.

Cada vez que realiza una de sus presentaciones, los gritos, aplausos y caras de sorpresa del público demuestran que no es una gimnasta cualquiera.

La brillante rutina de piso que hizo Biles este martes en la ciudad alemana llevó a Estados Unidos a ganar el oro en equipos femeninos en el mundial y convertirse en la mujer más condecorada en la historia global de los mundiales de gimnasia.

Biles aseguró su 21ª medalla mundial, superando a la rusa Svetlana Khorkina por el récord femenino en ese campeonato.

EPA La atleta estadounidense hasta tiene cuatro movimientos que llevan su nombre.

EPA El equipo de gimnastas estadounidense se llevó el oro en el Mundial de Gimnasia de Alemania.

Además, la superestrella ya suma cuatro movimientos con su nombre, los llamados «Biles», y los cuatro se encuentran entre los elementos más difíciles jamás vistos en la gimnasia.

Sin embargo, Biles no recibió la puntuación que esperaba.

¿Por qué los jueces del mundial no premian a Biles por sus increíbles destrezas?

Los movimientos «Biles»

El pasado sábado, Biles hizo historia en su aparición inaugural en el campeonato mundial de 2019 al realizar durante su rutina de ejercicios en el piso un triple-doble mientras que, en la barra de equilibrio, hizo una salida con un doble-doble, que es un doble mortal hacia atrás con dos giros.

https://twitter.com/olympicchannel/status/1180555791536930816

Y este último movimiento es el que causó polémica.

La Federación Internacional de Gimnasia, que es la organización encargada del Campeonato Mundial de Gimnasia, lo calificó con una H (0,8 puntos) y no la J (1) que es la calificación más alta.

Y las quejas se hicieron oír ya que se trata de una secuencia que solo Biles ha podido hacer en toda la historia de la gimnasia.

EPA Biles se mostró molesta con la calificación de los jueces.

Ella dejó en claro su disconformidad en un tuit «jaja – basura» sobre un diagrama del movimiento.

https://twitter.com/Simone_Biles/status/1179122044887285764

El equipo de gimnastas estadounidense también criticó la calificación en un comunicado en Twitter: «Creemos que la habilidad debe recibir el valor que merece».

https://twitter.com/USAGym/status/1180204257905184770

Muchas otras celebridades tanto en el mundo de la gimnasia como fuera de él se sumaron a la crítica por la calificación.

En una entrevista con NBC, Simone Biles dijo que los jueces no valoraron sus nuevas habilidades para desalentar a los gimnastas menos experimentados a intentar hacerlas.

EPA «No creo que sea justo», dijo Biles tras la calificación.

«Si fuera (una gimnasta de) otro país que lo intentara, definitivamente sería una J. Pero porque soy yo… Es tan injusto porque, ¿estoy compitiendo en mi propia liga? Sí, pero eso no significa que no me puedan dar crédito por lo que estoy haciendo», aseguró Biles.

«Nos piden que hagamos cosas más difíciles y que ofrezcamos más arte, que mostremos habilidades más complejas», dijo. «Entonces lo hacemos, y luego no lo acreditan, no creo que sea justo«, añadió.

«Riesgo y seguridad»

Tras el revuelo que se desató por la calificación a Simone Biles, la Federación Internacional de Gimnasia dijo en un comunicado que su decisión es «razonable», teniendo en cuenta «el riesgo y la seguridad de las gimnastas».

https://twitter.com/FIG_media/status/1180043844114698240

«Existe un riesgo adicional al caer en los saltos dobles en la salida de la barra, con o sin giros, que incluye una posible caída sobre el cuello» explica el comunicado de la FIG publicado en su sitio web.

«Hay muchos ejemplos en el Código (de gimnasia) donde se han tomado decisiones para proteger a los gimnastas y preservar la dirección de la disciplina», justifica.

