Mercedes Aráoz a la BBC: «Tenemos que solucionar esto con las instituciones, de otra forma será como un golpe de Estado»

Getty Images Mercedes Araóz fue designada el lunes como «presidenta en funciones» por el Congreso de Perú.

La crisis política que atraviesa Perú no tiene visos de resolverse pronto.

Tras la disolución del Congreso anunciada el lunes por el presidente Martín Vizcarra, el Parlamento decidió suspender «por incapacidad temporal» al mandatario y en su lugar nombró como «presidenta en funciones» a la hasta entonces vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

Sin embargo, Aráoz anunció este martes a través de una carta difundida en su cuenta de Twitter que renuncia al cargo de vicepresidenta y que, por tanto, declina el encargo de actuar como «presidenta en funciones».

Antes de producirse esta decisión, Aráoz conversó telefónicamente con el programa Newshour de la BBC.

En la entrevista, la ahora exvicepresidenta advirtió que la delicada situación política que atraviesa su país puede derivar en un «golpe de Estado» si no se resuelve constitucionalmente.

La situación ha creado un impasse político que, según le dijo Aráoz a la BBC, ldebe ser resuelto exclusivamente a través del Tribunal Constitucional peruano.

«Tenemos que solucionar esto a través de las instituciones, de otra forma será como un golpe de Estado«, señaló.

Aráoz advirtió que la transferencia del poder que le otorgó el Congreso la noche del lunes fue un protocolo temporal.

«Lo que hice básicamente fue un acto político. Tenía que ser prudente en mis acciones en ese momento. Lo que he intentado es convencer que podemos solucionar nuestras diferencias a través del diálogo que debemos tener», sostuvo.

AFP Mercedes Aráoz dijo que puede ser llamada vicepresidenta, ya que ese es el cargo que venía ostentando bajo la presidencia de Martín Vizcarra (izq).

Luego de haber ordenado la disolución del Congreso, el presidente Vizcarra apareció este martes rodeado de los jefes militares y de la policía de Perú quienes le ofrecieron su respaldo.

A la pregunta de si la fuerza pública está del lado de Vizcarra, y no del suyo, Aráoz admitió que «aparentemente» así está sucediendo.

Sin embargo, recalcó: «Lo que queremos hacer es asegurarnos de que se respete nuestra Constitución. Eso es muy importante».

El mandatario sostiene que su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones parlamentariasanticipadas es parte de sus facultades.

https://twitter.com/presidenciaperu/status/1178884175761477632

En cambio, para Aráoz la solución de esta disputa debe proceder del Tribunal Constitucional.

Por ello dijo que le pidió al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que solicite la intervención de esa máxima instancia judicial y que ésta determine las «competencias» que deben imperar.

Además, les pidió a los peruanos que «tengan calma» y que supervisen que se respete la Constitución.

«Que estén vigilantes de que protejamos nuestra Constitución, el imperio de la ley, y que cada paso que demos sea por el futuro de la gente. Queremos solucionar esto lo más pronto posible», le dijo Aráoz a la BBC.

Getty Images Aráoz dijo que hasta este lunes no había podido ingresar al Congreso, pues está rodeado por policías.

«No queremos que sobrepase la Constitución»

Vizcarra hizo pública su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le habilita a ello si la cámara le niega una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales.

El gobierno había planteado esta cuestión de confianza -la tercera en menos de un año- sobre el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).

El argumento del gobierno era que el proceso de selección no es transparente y no garantiza la división de poderes en la nación.

El lunes, sin embargo, el Congreso -dominado por la oposición fujimorista y sus aliados- decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión; es decir, elegir primero a los miembros del TC y analizar después la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.

Reuters Vizcarra anunció la disolución del Congreso y llamó a la convocatoria de elecciones legislativas.

Al respecto, Aráoz consideró que el presidente se equivocó en su anuncio de disolución del Congreso.

«Estamos de acuerdo con las políticas de combate a la corrupción (del presidente Vizcarra), o el fortalecimiento de las instituciones. Pero no queremos que él sobrepase la Constitución diciendo que no le tenemos confianza basado en una presunción», expresó la ahora ex «presidenta en funciones».

«Nosotros le dimos nuestra confianza a sus propuestas de ley. Nosotros votamos de acuerdo con nuestra ley, de acuerdo con nuestra Constitución. Y él hizo un anuncio de disolución del Congreso basado en la presunción de que no lo hicimos», añadió.

* Esta nota fue originalmente publicada antes de la renuncia de Mercedes Aráoz como vicepresidenta de Perú.

