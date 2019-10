Disolución del Congreso en Perú: el Parlamento suspende a Vizcarra y nombra a Mercedes Aráoz «presidenta en funciones»

Congreso de Perú La vicepresidenta Mercedes Aráoz asumió como «presidenta en funciones» de Perú en una ceremonia celebrada en el Congreso en la noche del lunes.

La crisis abierta entre el gobierno de Perú y el Congreso se agravó aún más en la noche de este lunes.

Pese a que el presidente del país, Martín Vizcarra, anunció horas antes la disolución del Parlamento, el pleno del Congreso aprobó suspender de sus funciones al mandatario durante 12 meses por «incapacidad temporal».

«Vizcarra ha amenazado hacer por la fuerza lo que la razón y el derecho no le han permitido lograr», señala la moción de suspensión aprobada por el pleno.

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, anunció que la resolución le sería comunicada de inmediato a Vizcarra y que la vicepresidenta Mercedes Aráoz asumiría como «presidenta en funciones» del país de manera temporal.

Aráoz, quien el pasado mes de agosto renunció como congresista del partido Peruanos por el Kambio (PpK) por sus diferencias políticas con Vizcarra, juramentó su cargo pocos minutos después.

https://twitter.com/congresoperu/status/1178853476803235845

«Mantengo mis principios, estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República. Vizcarra falló al no haber cumplido con tres artículos constitucionales. Nosotros tenemos que ponernos a la altura», señaló Aráoz.

«Les quiero decir que comparto la indignación, pero la solución para una crisis no son las ofertas irresponsables, de pretender que todo se arreglará con la disolución del Congreso», agregó.

¿Cuál es la validez de esta juramentación?

La decisión de Vizcarra de disolver el Parlamento fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, en el que se dio a conocer que las elecciones legislativas se celebrarán el 26 de enero de 2020.

Dicho documento señala que «carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado».

Congreso de Perú Pese a que Vizcarra anunció previamente su disolución, el Congreso presidido por Pedro Olaechea aprobó suspenderlo de sus funciones durante 12 meses por «incapacidad temporal» y la posterior juramentación de Aráoz.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró que la juramentación de Aráoz «es inconstitucional».

La abogada y periodista peruana Rosa María Palacios tuiteó: «Quien asesora a Mercedes Aráoz le ha hecho un grave daño. Está cometiendo un delito en flagrancia: usurpación de funciones. Puede terminar presa mañana».

«Es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Lo más fácil hubiera sido renunciar y negarme a asumir el compromiso que acepté en el 2016. Soy una mujer de principios y no me corro de mis responsabilidades», reconoció Aráoz al jurar el cargo.

Sin embargo, los responsables del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron en la noche del lunes con Vizcarra para reafirmar «su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente», informó la presidencia de Perú en Twitter.

https://twitter.com/congresoperu/status/1178858950881681408

Vizcarra hizo pública la disolución del Congreso este lunes al considerar que la Cámara rechazó la cuestión de confianza planteada días antes por el gobierno, con la cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).

El ejecutivo considera que este proceso de elección realizado en el Congreso no es transparente y no garantiza la división de poderes en la nación.

Solo segundos antes de que Vizcarra realizara su anuncio, sin embargo, la cuestión de confianza planteada por el gobierno fue aprobada finalmente por el Congreso, por lo que la Cámara denunció que la disolución anunciada por el presidente era «inconstitucional».

¿Quién es Mercedes Aráoz?

Economista de profesión, Aráoz es la única vicepresidenta de Perú desde que Vizcarra asumió como presidente en marzo de 2018.

Antes, fungió como segunda vicepresidenta durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde 2016, año en que fue elegida como congresista por el partido PpK, actualmente en el poder.

En el período 2006-2011 en que Alan García fue presidente, Aráoz ocupó diversos cargos como el de ministra de Comercio Exterior y Turismo o ministra de Economía y Finanzas.

Reuters Aráoz ejerció como vicepresidenta durante los gobiernos de Kuczynski y Vizcarra, aunque sus diferencias con el segundo la llevaron a renunciar recientemente como congresista del partido oficialista PpK.

En una entrevista publicada en marzo de 2018 por el diario El Comercio, Aráoz descartó asumir el cargo de presidenta en caso de una hipotética vacancia de Kuczynski, quien poco después acabó renunciando en medio de acusaciones de sobornos y corrupción.

«Continuar en el gobierno si vacan al presidente sería volverme títere de un modelo de gestión que a mí no me gustaría. Porque, después de la vacancia, olvídate de la fiscalía, del Tribunal Constitucional, de la libertad de prensa y de todas las demás cosas», expresó Aráoz entonces.

Pero su firme apoyo a Kuczynski no continuó cuando Vizcarra asumió el poder. El pasado mes de agosto, Aráoz anunció su renuncia como congresista del PpK por diferencias políticas con el presidente como, por ejemplo, en torno a su propuesta de adelantar las elecciones generales.

Aráoz precisó entonces que, pese a sus discrepancias, continuaría «defendiendo las posiciones del gobierno que consideramos democráticas, responsables y de beneficio de las grandes mayorías».

«Con esa misma libertad, también criticaremos de manera democrática y responsable cada vez que consideremos que el Ejecutivo se aleje del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski», concluyó.

