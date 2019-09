Huracán Dorian: ¿qué nos dice exactamente el cono que predice el paso de un ciclón y por qué tanta gente lo malinterpreta?

BBC

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero no siempre es así.

Durante la temporada de huracanes del Atlántico, que va desde junio a noviembre, los medios de comunicación suelen informar con gráficos para dar dimensión de estas tormentas.

Estos gráficos, que muchas veces suelen ser mapas, están basados en general en los que produce el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) y muestran diferentes datos sobre las tormentas.

Pero uno de ellos en particular se volvió muy popular en los últimos años en las pantallas de televisión y las páginas de noticias en internet.

Nos referimos al «cono de incertidumbre», que en estos últimos días volvió a tomar notoriedad por el paso del huracán Dorian, que mantienen en vilo a Florida.

¿Qué es el «cono de incertidumbre?

AFP El huracán Dorian toma fuerza en el Atlántico.

Se trata de un mapa que elabora el NHC cuya nota en la parte superior dice: «El cono contiene el paso probable del centro de la tormenta, pero no muestra su tamaño. Condiciones peligrosas pueden ocurrir fuera del cono».

Esto quiere decir que «el cono muestra donde podría dirigirse el centro (ojo) de un huracán en los próximos cinco días», le explica a BBC Mundo Alberto Cairo, el diseñador y catedrático de Periodismo Visual en la escuela de Comunicación de la Universidad de Miami (UM).

Entonces el cono abarca todas las probables rutas que puede tomar el ojo de la tormenta. Y todo se basa en una predicción que puede cambiar por múltiples factores.

Pero pese a la descripción que aparece en el encabezado del gráfico, muchas personas malinterpretan este mapa.

https://twitter.com/NHC_Atlantic/status/1167814997214294016

Algunos piensan que el cono muestra cómo el huracán se agranda con el tiempo, otros piensan que la zona marcada es la que está bajo peligro y «asumen que si están fuera de los límites no están afectados», dice el informe «Misinterpretations of the ‘cone of uncertainty’ in Florida during the 2004 hurricane season» («Interpretaciones erróneas del ‘cono de incertidumbre’ en Florida durante la temporada de huracanes de 2004), de la Universidad de Miami.

Según el grupo Hurakan, compuesto por varios expertos de la (UM) que han analizado la reacción de la gente ante el «cono de incertidumbre» y del cual el profesor Alberto Cairo es parte, el 40% de las personas no se sienten amenazadas si viven fuera del cono.

Pero ¿por qué sucede esta confusión?

BBC

Incertidumbre

Tal como lo dice su nombre, el «cono de incertidumbre» muestra una predicción y por lo tanto no se trata de algo exacto.

«Al igual que sucede con las predicciones en cualquier campo de la ciencia, siempre hay un nivel de incertidumbre», señala Cairo, quien es autor del libro «How charts lie» («Cómo los gráficos mienten»).

«El público en general tiene una resistencia muy grande a aceptar que ninguna predicción va a ser ciento por ciento acertada, porque siempre tiene un rango de incertidumbre», añade.

Entonces, ¿cómo se lee el cono?

«El cono se tiene que leer como si estuviese lleno de un montón de líneas imaginarias, cada una de ellas correspondiendo a un posible camino que el centro de la tormenta podría tomar y nunca olvidándose de que existe una probabilidad de que el huracán acabe saliendo del cono«, resume Cairo.

EPA Muchas personas en Florida salieron a hacer sus compras para prepararse para la llegada de Dorian.

Y existe un 30% de probabilidad de que el centro del huracán acabe saliendo del cono, agrega el profesor.

Otros de los puntos clave a tener en cuenta al leer este gráfico es que «no representa peligro«. «El cono no muestra si va a haber inundación o si uno va a sufrir vientos de fuerza huracanada», dice.

Por eso, el especialista recomienda que la gente no se enfoque demasiado en el cono, que mire otras fuentes como otros mapas de riesgo de inundación o que siga las recomendaciones del gobierno.

«Y siempre prepararse con precaución», advierte.

¿Por qué el cono es tan popular?

Para el especialista, el «cono de incertidumbre», que es un recurso hecho por y para científicos, se volvió un recurso muy usado por culpa de los periodistas.

«Cuando uno tiene que mostrar un gráfico la solución más fácil es usar ese cono de incertidumbre porque se ve muy claro, parece muy fácil de entender, pero en realidad no es sencillo. Uno tiene que aprender cómo leerlo», dice.

Y por eso, el profesor sugiere que hay que enseñarle a la gente que no asuma que un gráfico es un dibujo.

https://twitter.com/NHC_Atlantic/status/1167543987927805952

«Creo que los periodistas tenemos una responsabilidad enorme para reforzar todas estas ideas en el público una y otra vez», dice.

El profesor explica que el grupo Hurakan de la Universidad de Miami lleva un año trabajando en analizar cómo la gente malinterpreta de forma sistemática el cono y lo que lo rodea.

«Por ejemplo, en los mapas del cono aparecen a veces «watches» y «warnings» y la gente no entienden lo que son. Un Watch es que hay una posibilidad de que uno esté amenazado por vientos huracanados y un warning es que hay una probabilidad alta de que esos vientos huracanados lo amenacen», explica.

«El cono no nos miente. Somos nosotros que no le prestamos atención, no nos esforzamos en leerlos, o proyectamos lo que queremos creer en esos gráficos, y nos mentimos a nosotros mismos».

