Muere José Luis «Tata» Brown, el futbolista autor del primer gol de la victoria de Argentina en México 86

Getty Images José Luis «Tata» Brown fue el autor del gol decisivo para Argentina del Mundial de México 86.

El fútbol argentino está de luto.

José Luis «Tata» Brown, autor del primer gol en el partido que consagró a la albiceleste como campeona en el Mundial de México 1986, murió este lunes a los 62 años como consecuencia de la enfermedad neurodegenerativa que padecía.

«Un día de máxima tristeza para la Familia Albirroja, nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente», indicó el club Estudiantes de La Plata en su cuenta oficial de Twitter.

«¡Hasta siempre Tata! Capitán, Campeón del mundo y ferviente defensor de la filosofía Pincharrata», añadió el club donde el defensor inició su carrera y jugó entre 1974 y 1983.

Getty Images «Tata» Brown, tercero empezando por la derecha en la fila superior en el Mundial de 1986 en México.

Brown, que también trabajó como director técnico, desarrolló una amplia carrera en equipos del fútbol mundial que incluyó al club argentino Boca Juniors, Deportivo Español y Racing Club de Argentina, Atlético Nacional de Colombia, Real Murcia de España y Brest de Francia.

Pero, pese a su larga trayectoria, en la memoria de sus seguidores quedó por siempre el gol con el que que abrió el camino de Argentina hacia el 3-2 en la final frente a Alemania en 1986, y en la que la albiceleste acabó logrando el título de mejores del mundo.

«Cuando me preguntan si creía que iba a hacer un gol en la final, siempre contestó lo mismo. ‘¿Yo un gol en la final de un Mundial?¡Ni loco!, ¡si no tenía ninguno en la Selección!», le dijo a «FIFA Fútbol Mundial».

«Entonces, salté, me apoyé en Maradona y cabeceé… Después no vi más la pelota y salí a festejar, me arrodillé, ¡me explotaba todo!… Pensar que en la historia del fútbol argentino hay sólo cinco tipos vivos que metimos goles en una final del mundo, ¡y yo soy uno de esos cinco!», agregó.

