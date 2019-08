Incendios en el Amazonas: las imágenes erróneas sobre los fuegos que se están compartiendo en las redes sociales

Getty Esta foto sí corresponde a los incendios en la Amazonía. Fue tomada el 23 de agosto en el estado de Rondonia, en el norte de Brasil.

A estas alturas es difícil que alguien no haya visto las imágenes de los devastadores incendios en la Amazonía.

Celebridades, políticos y miles de internautas han compartido fotos de la selva en llamas que han servido para llamar la atención de la catástrofe.

El problema, sin embargo, es que varias de las imágenes que se han hecho virales no corresponden a estos incendios.

Madonna, Leonardo Di Caprio, Jaden Smith y Ricky Martin son algunos de los famosos que han compartido imágenes con mensajes de alarma, pero que fueron tomadas en otros lugares o en años anteriores.

Emmanuel Macron, presidente de Francia; y Sebastián Piñera, presidente de Chile, también cayeron en la trampa al compartir imágenes que no son de los incendios que se dieron a conocer a mediados de agosto de este año.

Getty Esta foto fue tomada el 24 de agosto de 2019 en el estado Amazonas de Brasil.

El futbolista Cristiano Ronaldo y el tenista Novak Djokovic también se equivocaron, seguramente con buenas intenciones.

Fotos viejas

El actor Leonardo Di Caprio, un reconocido activista del medio ambiente, publicó el jueves pasado una foto en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 36 millones de seguidores.

La imagen, que muestra una selva en llamas con una gruesa columna de humo, ya se acerca a los 4 millones de «Me gusta«.

El cantante Ricky Martin y el presidente Macron también compartieron esa imagen.

La foto, aunque sí es de la Amazonía, fue tomada por Loren McIntyre, un fotoperiodista que murió en 2003, según informa The New York Times.

Sebastián Piñera, presidente de Chile, también compartió una foto de la Amazonía, pero que pertenece a un catálogo de imágenes de 2013.

El 22 de agosto, el futbolista Cristiano Ronaldo compartió en Twitter un imagen con llamas intensas acompañada de la etiqueta #PrayForAmazonia (Reza por la Amazonía).

La foto, aunque impactante, existe al menos desde 2013, cuando fue publicada en la web del diario The Baltimore Sun.

El actor Jaden Smith, con 13 millones de seguidores en Instagram, publicó el miércoles pasado una imagen aérea de un bosque en llamas. Madonna y Novak Djokovic también la compartieron.

La imagen, sin embargo, aparece en una publicación de 2007 de The Guardian, en la que indican que fue tomada en junio de 1989.

La madre mono llorando

También se ha hecho viral la foto de una mona que parece lamentarse mientras carga a una cría.

La foto se ha usado como muestra de la tragedia que padecen los animales de la Amazonía, pero en realidad fue tomada en India en 2017, según informa el diario británico The Telegraph.

Avinash Lodhi, quien tomó la fotografía, le contó al diario que el pequeño mono solo se había tropezado y pronto volvió a caminar.

The New York Times también afirma que en algunas publicaciones relacionadas con los incendios de la Amazonía se han incluido fotos en las que aparecen elefantes, una especie que no habita en esa área del planeta.

También han circulado fotos de incendios ocurridos en Suecia y Estados Unidos.

