Rashida Tlaib e Ilhan Omar: por qué Israel veta la visita de las dos congresistas musulmanas de EE.UU. como había pedido Trump

Getty Images Rashida Tlaib (izquierda, junto a Ilhan Omar) es la primera mujer de origen palestino en servir en el Congreso.

El choque entre Israel y dos congresistas estadounidenses dio un nuevo giro este viernes.

Israel había anunciado el jueves su decisión de impedir la visita al país de las congresistas demócratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar, las dos primeras diputadas musulmanas de la historia de EE.UU. y dos de las legisladoras más críticas con el presidente Donald Trump después de que el propio mandatario instara el veto.

«La decisión está tomada y es la de no permitirles entrar», adelantó la viceministra de Exteriores israelí Tzipi Hotovely sobre Tlaib y Omar.

Sin embargo, el gobierno israelí dijo este viernes que dejaría que Tlaib viajara a Cisjordania por razones humanitarias para que pudiera visitar a su abuela, después de que la congresista se comprometiera a no pedir el boicot contra Israel.

Aun así. la propia Tlaib comunicó en Twitter que renuncia al viaje:

https://twitter.com/RashidaTlaib/status/1162346455593619457

«Que me silencien y me traten como una criminal no es lo que [mi abuela] quiere para mí. Mataría una parte de mí. He decidido que visitar a mi abuela bajo estas condiciones opresoras va en contra de todo lo que creo – la lucha contra el racismo, la opresión y la injusticia».

Qué pasó

El presidente Trump había llamado a Israel a que impidiera la entrada Tlaib y Omar, que tenían planeado viajar al país y a los territorios palestinos estos días.

«Israel mostraría una gran debilidad si permitiera la visita de las representantes Omar y Tlaib. Odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que pueda decirse o hacerse para que cambien de opinión», escribió Trump en su cuenta de twitter antes de que Israel anunciara su decisión.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1162000480681287683

Trump ha mantenido una continua disputa con Omar y Tlaib, que se convirtieron en las últimas elecciones legislativas de EE.UU.

Ambas apoyan un boicot a Israel, que asegura que tras una ley aprobada en 2017 puede impedir la entrada al país a quienes respalden esa iniciativa.

El veto del jueves llegó pese a que poco después de que Omar y Tlaib anunciaran en julio su intención de visitar Israel y los territorios palestinos, el embajador israelí en Washington, Ron Dermer, aseguró que no se negaría el ingreso a Israel a ningún miembro del Congreso, pese a su respaldo al boicot.

¿Por qué las vetan?

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu justificó la decisión en un comunicado en el que asegura que las congresistas buscan «hacer daño a Israel».

«Las congresistas Tlaib y Omar lideran a activistas a promover legislación de boicots contra Israel en el Congreso estadounidense», apuntó Netanyahu en un comunicado.

El jefe del gobierno en ejercicio agregó que ambas «pusieron como destino de su viaje Palestina y no Israel«.

«Y, al contrario de lo que hacen miembros del Congreso demócratas y republicanos que visitan Israel, no solicitaron encuentros con ningún funcionario israelí, ni del gobierno ni de la oposición».

Getty Images Las jóvenes congresistas son especialmente críticas con las políticas de Trump.

Omar, nacida en Somalia y representante por Minnesota, y Tlaib, hija de palestinos y congresista por Michigan, han cuestionado a Israel e instado a empresas, artistas y universidades a boicotearlo.

Junto con la latina Alexandria Ocasio-Cortez y la afroamericana Ayanna Pressley forman en el Congreso un frente muy crítico con Trump por el que reciben el nombre de «The Squad» (El Escuadrón).

Trump las acusó en julio de odiar a Estados Unidos e Israel, y les urgió a regresar a los lugares de donde vinieron, pese a que tres de ellas nacieron en EE.UU.

«Una afrenta»

En un comunicado, Omar calificó la decisión israelí de «afrenta».

La congresista explicó que como miembro del Comité de Asuntos Internacionales parte de su labor es supervisar la ayuda estadounidense y trabajar en el respeto a los derechos humanos en el mundo.

«No solo nos limita conocer lo que piensan los israelíes sino también nos impide entrar a los territorios palestinos«, señala.

«La ironía de que ‘la única democracia’ de Medio Oriente tome esta decisión es que es un insulto a los valores democráticos y una escalofriante respuesta a la visita de políticos de un país aliado».

Por su parte, Tlaib tuiteó una foto de su abuela palestina diciendo que «se merece vivir en paz y con dignidad humana».

«La decisión de Israel de vetar a su nieta, una congresista de EE.UU., es una señal de debilidad porque la verdad de lo que le ocurre a los palestinos les da miedo».

Precisamente fue la figura de la abuela lo que hizo ceder a Israel, aunque finalmente Tlaib decidió cancelar el viaje.

