Protestas en Rusia: Olga Misik, la adolescente que se puso a leer la Constitución frente a los antidisturbios

Vera Oleinikova Olga Misik leyendo la Constitución de Rusia de 1993 frente a la policía antidisturbios.

Llevaba un chaleco antibalas y una copia de la Constitución rusa en las manos. Se sentó y comenzó a leerla.

De un lado estaba la policía antidisturbios de Rusia, fuertemente blindada. Del otro, un grupo de manifestantes pidiendo elecciones transparentes en Moscú, varios de los cuales resultaron heridos.

La foto, tomada el 27 de julio, se volvió viral en cuestión de minutos y Olga Misik, de 17 años, se convirtió en un símbolo del movimiento prodemocrático de Rusia.

Algunos incluso comparan la imagen con el «hombre del tanque» de la Plaza Tiananmen, que se paró frente a un tanque de guerra durante unas protestas que sacudieron a China en 1989.

«La situación actual en Rusia es extremadamente inestable», dijo Misik a las periodistas de la BBC Megha Mohan y Nina Nazarova.

«Las autoridades claramente están muy asustadas, si están enviando a las fuerzas armadas para perseguir a los manifestantes pacíficos», dijo la adolescente, para quien «la mentalidad de la gente ha cambiado«.

Vera Oleinikova Olga Misik fue detenida por 12 horas luego de su protesta.

En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles de Moscú para protestar contra la exclusión de conocidos políticos de la oposición en las elecciones parlamentarias locales de septiembre.

Unas 2.400 personas fueron arrestadas en las últimas dos manifestaciones que, según la policía rusa, no estaban autorizadas.

Por su parte, las autoridades, leales al presidente Vladimir Putin, alegan que los candidatos de la oposición no lograron reunir la suficiente cantidad de firmas verificadas para registrarse en las elecciones para la asamblea de la ciudad (Duma).

Cuatro arrestos

Misik, quien desea empezar a estudiar periodismo en la Universidad Estatal de Moscú en septiembre, dijo que no apoya a ningún partido político en particular.

EPA Unas 2.400 personas fueron arrestadas en las últimas dos manifestaciones en Moscú.

«Solo estoy aquí por mí y para la gente«, afirmó. «Tengo una actitud neutral hacia [Alexei] Navalny y otros líderes de la oposición, pero apoyo lo que están tratando de hacer».

Misik llegó a leer cuatro secciones de la constitución de 1993 sentada de piernas cruzadas frente a la policía.

«Leí un artículo que habla sobre el derecho a protestar pacíficamente, un artículo que dice que todos pueden participar en las elecciones, tienen derecho a la libertad de expresión y que la voluntad y el poder del pueblo son lo más importante para el país», contó a la BBC.

Luego, cuando se dirigía al metro, fue arrestada y detenida por 12 horas. Otras mil personas vivieron lo mismo tras esa manifestación no autorizada.

Misik ha sido detenida cuatro veces en los últimos tres meses y, según afirmó, todas las veces estaba protestando pacíficamente.

Si bien la policía no la maltrató, la adolescente dijo que le negaron un médico cuando dijo que se sentía mal. Ahora enfrenta una multa de 20.000 rublos (U$S300) por participar en una protesta ilegal.

