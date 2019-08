Wanda Vázquez jura como gobernadora de Puerto Rico después de que el Tribunal Supremo ordenara a Pedro Pierluisi dejar el cargo

Reuters Wanda Vázquez (izquierda) juró este miércoles como nueva gobernadora de Puerto Rico.

La hasta ahora secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, juró este miércoles como nueva gobernadora de la isla.

Vázquez, que en un comunicado destacó que asume el cargo con «el mayor respeto y empeño de servirle a mi pueblo y de echar a la isla hacia adelante», se convirtió así en la tercera mandataria de Puerto Rico en menos de una semana.

Pocas horas antes, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi, a quien le ordenó dejar el cargo este mismo miércoles.

El alto tribunal dio la razón al presidente del Senado, Thomas Rivera, quien había interpuesto una demanda contra el nombramiento de Pierluisi el viernes pasado.

Pierluisi sustituyó en el puesto de gobernador a Ricardo Rosselló, quien dimitió tras el escándalo político y la ola de protestas que desató un polémico chat con contenido homófobo y misógino en el que participaba.

El nuevo gobernador, no obstante, había sido confirmado como secretario de Estado (y por tanto sustituto del gobernador) por la Cámara de Representantes, pero no por el Senado.

Pierluisi fue confirmado como gobernador por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, pero no por el Senado.

Para justificar que no requería el aval del Senado, Pierluisi se acogió a una ley de 1952 que fue enmendada en 2005 para establecer que no es necesario que el secretario de Estado haya sido confirmado por ambas cámaras del Legislativo para asumir la Gobernación de manera permanente.

La Constitución puertorriqueña establece que el secretario de Estado es designado por el gobernador y debe ser ratificado por ambas cámaras del Legislativo.

Una sucesión polémica

Los cuestionamientos a Pedro Pierluisi partieron del hecho de que cuando Rosselló anunció su renuncia, el pasado 24 de julio, el puesto de secretario de Estado estaba vacante.

Y es que quien había sido el titular del cargo, Luis G. Rivera Marín, también había renunciado por su participación en los chats que desataron la crisis.

El siguiente en la línea de sucesión es el titular de la Secretaría de Justicia. Y fue por eso que el propio Rosselló, al anunciar su dimisión, dijo que la gobernadora sería Wanda Vázquez, quien finalmente asumió el cargo este miércoles.

Vázquez no goza de popularidad entre quienes habían marchado y conseguido la renuncia de Rosselló, así que las críticas no se hicieron esperar tras la dimisión de Rosselló. Vázquez no tardó en decir públicamente que no tenía interés en ser gobernadora.

Wanda Vázquez, la nueva gobernadora de Puerto Rico, no goza de gran popularidad entre la población que promovió las protestas de las últimas semanas.

En ese momento, Rosselló designó a Pierluisi como secretario de Estado para que pudiera asumir como gobernador tras su salida el pasado viernes.

Pero finalmente, el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional por lo que la isla se quedó sin gobernador hasta que este miércoles Vázquez juró el cargo.

¿Cómo comenzó la crisis?

La crisis en Puerto Rico se desató en julio pasado tras la difusión pública de una larga cadena de mensajes privados intercambiados en la plataforma Telegram, en los que Rosselló y su círculo íntimo de colaboradores hacían comentarios misóginos, homofóbicos o insultantes sobre contrincantes políticos, cantantes o periodistas.

También incluían al menos un comentario en tono de burla sobre las víctimas del huracán María que devastó Puerto Rico en 2017 y dejó más de 4.000 víctimas, según un estudio de la Universidad de Harvard.

El controvertido chat que acabó sentenciando a Rosselló son casi 900 páginas de mensajes de fines de 2018 y principios de este año filtradas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que recibió el documento completo por parte de una fuente anónima.

El reguetonero Bad Bunny puso en pausa su gira por Europa para sumarse a las protestas.

Pero el escándalo del chat muchos lo ven como la «gota que colmó el vaso» que venía llenándose con los casos de corrupción que se han ido destapando en la isla.

El último, tan solo semanas antes de la publicación de los polémicos mensajes.

Un juez federal acusó a varios exfuncionarios y contratistas del gobierno de Rosselló de conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero.

Es por los casos de corrupción y por la divulgación del chat, que miles de ciudadanos de Puerto Rico salieron a la calle pidiendo la renuncia del gobernador y de sus colaboradores.

Rosselló renunció el pasado viernes a la gobernación de Puerto Rico.

Puertorriqueños de toda condición se habían unido al grito de «¡Ricky, renuncia!» y llevaron a cabo a mediados de julio multitudinarias protestas en las calles de la capital San Juan.

Las manifestaciones, que ganaron notoriedad internacional, contaron con artistas populares como el actor Benicio del Toro y los cantantes Bad Bunny, Residente, Tommy Torres y Ricky Martin.

Las protestas obligaron a renunciar a Rosselló, el primer gobernador de Puerto Rico en dimitir.

Pero eso abrió la puerta a una crisis constitucional de muy complicada solución.

