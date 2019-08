La Fed baja las tasas de interés por primera vez desde 2008: cómo afecta la medida a América Latina

Getty Images El recorte anunciado por la Fed es de 0,25%.

Por primera vez desde la gran crisis financiera de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) disminuyó las tasas de interés. Y lo hizo en un contexto de desaceleración global y de incertidumbre generada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El recorte anunciado este miércoles fue de 0,25%, una decisión que deja la tasa de referencia en la banda de 2% a 2,25%.

La Fed, encabezada por Jerome Powell, justificó su decisión por «las implicaciones de los eventos globales para el panorama económico y las débiles presiones inflacionarias».

También dejó la puerta abierta para futuras rebajas, diciendo que «actuará apropiadamente para mantener la expansión«.

El presidente Donald Trump dijo en Twitter que el anuncio «decepcionó», pues el mandatario buscaba un compromiso de política de la Fed a largo plazo.

«Lo que el mercado quería escuchar de Jay Powell y la Reserva Federal era que este era el comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongado y agresivo que mantuviera el ritmo de China, la Unión Europea y otros países del mundo», escribió Trump.

«Como de costumbre, Powell nos decepcionó, pero al menos está poniendo fin al ajuste cuantitativo, que no debería haber comenzado en primer lugar: no hay inflación. ¡Estamos ganando de todos modos, pero ciertamente no estoy recibiendo mucha ayuda de la Reserva Federal!», complementó.

El organismo, que opera con independencia de la Casa Blanca, elevó las tasas cuatro veces el año pasado, para disgusto del presidente Trump, quien respondió con fuertes ataques contra la Fed.

En los últimos días el mandatario estuvo presionando públicamente a los miembros de la Fed para que le dieran un mayor impulso a la economía abaratando el costo del dinero y alentando el consumo.

En la práctica, cuando la Fed baja las tasas de referencia, también disminuyen los intereses de los créditos, dándoles a las empresas más razones para invertir y a los consumidores un empujón para gastar.

¿Qué hay detrás de la decisión?

La decisión del banco central, que abarata el costo del dinero para estimular el crecimiento, marca el fin de una era de incrementos graduales de los tipos de interés, luego que llegaran casi a cero hace una década.

Aunque la economía estadounidense continúa creciendo (2,1% en el segundo trimestre), Wall Street registra buenos resultados y el desempleo llegó a mínimos históricos (3,7%), la Fed estaría advirtiendo que las cosas podrían complicarse.

BBC

Tampoco todas las señales son alentadoras: el sector manufacturero ha comenzado a decaer, mientras los salarios siguen siendo bajos.

Y la inflación (1,6%) está más baja de lo que la Fed se plantea como objetivo (2%).

Algunos analistas ven el recorte como una «ayuda» para que la economía mantenga el rumbo. Otros han criticado a Powell por «ceder» ante las presiones de Trump, mientras que los más pesimistas, piensan que se avecina una recesión que demandará nuevos recortes de tasas.

¿Cómo afecta la medida a América Latina?

Las tasas de interés de Estados Unidos influyen en todo el sistema financiero internacional, no solo en el país emisor del dólar.

Como el recorte de la Fed disminuye el costo del dinero, permite al resto del mundo acceder a un dólar más barato. Y si el billete verde baja en relación a otras monedas, influye en el mercado cambiario de las economías de América Latina.

Así las cosas, la economías latinoamericanas pueden obtener financiamiento en dólares a menores tasas de interés.

Por otro lado, el recorte podría alentar al capital financiero a buscar mejores rendimientos en mercados emergentes, lo que favorecería Latinoamérica en el largo plazo.

«Los inversionistas buscarían retornos más altos en otros mercados», le dice BBC Mundo Jacobo Rodríguez, Director de Análisis Financiero de Black Wallstreet Capital (BWC).

Podrían ampliar sus inversiones en México o Brasil, que pagan una tasa de interés más atractiva.

«Una mayor entrada de dólares fortalece las divisas locales«, algo que impulsaría el peso mexicano al alza.

Sin embargo, el peso ha estado fuerte, porque paga una tasa de interés alta.

En países como Argentina, la decisión de la Fed es seguida con atención.

El recorte, que hace que el dólar pierda fuerza, tendría un efecto en la estabilización del tipo de cambio.

Si llegaran más capitales a ese país, dicen expertos locales, fortalecería el peso de manera relativa (o más bien disminuiría su devaluación), algo positivo en el difícil escenario económico que enfrenta el país.

Además, al bajar el dólar, el precio de recursos como la soja se eleva.

Getty Images El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha sido duramente criticado por Donald Trump.

Daniel Marx, director ejecutivo de la consultora Quantum Finanzas, exdirector del Banco Central de Argentina y exsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía, plantea que el recorte de la Fed ya fue anticipado por el mercado financiero.

«En Argentina esto es relativamente secundario. Lo que domina es la expectativa sobre las próximas elecciones presidenciales«, comenta en diálogo con BBC Mundo.

Desde una perspectiva similar Guillermop Lefort , consultor y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, afirma que el recorte de la Fed «no es una novedad».

«Lo interesante es que Estados Unidos se vea en la necesidad de reducir las tasas, dado que las perspectivas de crecimiento son más débiles«, le dice a BBC Mundo.

«EE.UU. está recibiendo de vuelta los efectos de sus propias restricciones comerciales», agrega.

