Alexei Navalny: qué se sabe de la hospitalización del principal opositor de Putin en Rusia

Alexei Navalny, una de las más prominentes figuras de la oposición en Rusia, estuvo hospitalizado el fin de semana en medio de reportes contradictorios sobre su estado de salud.

El hospital de Moscú donde fue atendido habló de una reacción alérgica aguda pero la médica personal de Navalny sospecha de un evenenamiento.

«Nunca he tenido una alergia. Ni a comida, ni a polen ni a nada», aseguró el opositor en un post publicado en su blog.

«Por la noche, me desperté con la cara, las orejas y el cuello ardiendo y con sarpullidos», escribió. «Sentí que me habían frotado la cara con lana de vidrio. Pensé: tal vez he sido envenenado».

Tras abandonar el hospital este lunes, Navalny regresó a la prisión donde cumple una pena de 30 días de cárcel por convocar una protesta sin autorización que tuvo lugar el sábado y culminó con más de 1.000 detenidos.

¿Qué se sabe de la condición de Navalny?

Según los reportes, mientras estaba en prisión, Navalny comenzó a padecer este fin de semana secreción ocular, erupciones en su cuello, espalda, pecho y muñecas e inflamación. Desde la prisión fue trasladado al hospital.

En su blog, criticó que los médicos no le facilitaron su diagnóstico ni a él ni a su familia, sino que tuvo que enterarse a través de un detallado informe publicado en la agencia rusa de noticias Interfax.

Tras analizar sus síntomas, los doctores concluyeron que padecía dermatitis por contacto, una reacción cutánea que aparece por contacto con una sustancia o por una reacción alérgica.

Sin embargo, Navalny remarcó en su blog que nunca en su vida ha sufrido una reacción alérgica pese a conocer bien sus características, ya que su esposa tiene varias alergias.

Getty Images Navalny fue arrestado el pasado miércoles.

Agregó que los policías en la puerta de su habitación en el hospital actuaban»como si tuvieran algo que ocultar».

Afirmó estar seguro de que la policía local no lo envenenó. «Se sorprendieron al verme más que yo», dijo.. Pero sugirió que las autoridades rusas eran lo suficientemente «estúpidas» como para hacerlo.

Este domingo, su médica personal Anastasia Vassiliev aseguró en Facebook que se le había prohibido visitar al político.

Sin embargo, basándose en lo que vio de él a través de una puerta, la doctora dijo que la dolencia de Navalny podría haber sido ocasionada por una «sustancia química de una tercera persona».

Vassilieva agregó que sus sospechas habían sido alimentadas por «ciertos funcionarios… actuando de manera extraña».

EPA Anastasia Vassilieva, doctora personal de Navalny, dijo que era «absurdo» atribuir la reacción de su paciente a una alergia.

En un nuevo post el lunes, la doctora, quien trató a Navalny por una lesión ocular grave en 2017, acusó a los médicos de no querer investigar qué había causado la enfermedad de Navalny.

«Nadie está buscando la causa (de su enfermedad), a los médicos se les niega el acceso. Hay mentiras por todas partes», escribió.

Por otro lado, Leonid Volkov, exasesor de campaña de Navalny, recordó haber tenido una reacción similar a la sufrida por el líder opositor mientras cumplía una sentencia de prisión en la misma celda por violar las leyes de protesta.

¿Quién es Alexei Navalny?

El opositor de 43 años se hizo un nombre popular en Rusia como activista contra la corrupción.

Navalny surgió como fuerza en la política rusa en 2008, cuando empezó un blog sobre la supuesta mala práctica y corrupción de algunas de las grandes corporaciones controladas por el Estado.

Getty Images Navalny se hizo un nombre popular en Rusia como activista contra la corrupción.

Antes de las elecciones parlamentarias de 2011, describió el Partido Rusia Unida de Putin como «el partido de delincuentes y ladrones», una frase que resonó con muchos rusos, y urgió al electorado a votar por cualquier otro candidato.

Rusia Unida ganó las elecciones, pero hubo acusaciones de fraude generalizado que generaron protestas en Moscú y otras de las principales ciudades en Rusia.

Navalny ha sido encarcelado en repetidas ocasiones, generalmente por encabezar manifestaciones no autorizadas.

En 2017 sufrió una grave quemadura química en su ojo derecho tras ser atacado con una sustancia tóxica.

Intentó presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, pero fue excluido debido a condenas por fraude anteriores, una decisión que según él tuvo motivaciones políticas.

Nuevas protestas

Miles de rusos tomaron las calles el sábado pasado para exigir elecciones limpias. Las manifestaciones se produjeron después de que se les impidiera a 30 candidatos presentarse a los comicios locales de septiembre.

Las autoridades argumentaron que los candidatos no habían recolectado suficientes firmas válidas para presentarse, pero los grupos de oposición acusaron que la restricción tenía motivaciones políticas.

Reuters Según cifras oficiales, cerca de 1.400 personas fueron detenidas durante las protestas del sábado.

Navalny ayudó a organizar las manifestaciones, en las que, según cifras oficiales, fueron arrestadas casi 1.400 personas, una de las respuestas más severas en los últimos años.

Las imágenes del sábado mostraron a la policía con equipo antidisturbios empujando a multitudes en el centro de Moscú.

Los medios rusos reportaron que la mayoría de los activistas detenidos el sábado ya fueron liberados.

Sin embargo, alrededor de 150 todavía estaban bajo custodia este lunes. Se enfrentan a audiencias judiciales y pueden ser acusados ​​en relación con la manifestación no autorizada.

La Unión Europea criticó el uso «desproporcionado» de la fuerza contra los manifestantes, diciendo que socavaba las «libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión».

