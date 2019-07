Caso Emanuela Orlandi: el nuevo intento del Vaticano por resolver el misterio de la joven que desapareció en la Santa Sede en 1983

Reuters Expertos en el cementerio del Colegio Teutónico del Vaticano durante la última, e infructuosa, búsqueda

El Vaticano está haciendo un nuevo intento por desentrañar el misterio de la desaparición de una adolescente italiana hace 36 años.

En el primer intento, el 11 de julio, se abrieron dos tumbas que se creía podrían contener los restos de Emanuela Orlandi.

Pero la acción solo profundizó el misterio, pues faltaban incluso los huesos de dos princesas que se creía estaban enterradas allí.

Y este sábado los expertos empezaron a examinar dos osarios -pequeñas cámaras donde están enterrados los muertos- encontrados durante la primera búsqueda.

La búsqueda se sigue centrando en el Colegio Teutónico, donde se llevaron a cabo las primeras exhumaciones.

Durante esa búsqueda, los dos osarios fueron descubiertos bajo una trampilla ubicada en el piso de un edificio cercano.

Y el jefe de prensa interino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, le dijo a Vatican News que la nueva operación comenzó a las 09:00 (07:00 GMT) de este sábado y confirmó que la misma involucraba a dos osarios hallados en «un área adyacente a las tumbas de las princesas» .

Gisotti agregó que los expertos forenses estaban analizando los restos «de acuerdo con los protocolos internacionales», pero no pudo decir cuánto tiempo tomaría la tarea.

Los científicos pueden datar cualquier hueso en solo cinco horas, pero la identificación formal por ADN tomaría mucho más tiempo.

La hipótesis del Vaticano es que los huesos de las princesas pueden haberse movido durante trabajos realizados en los años sesenta y setenta.

Pero la familia de Emanuela Orlandi espera que la nueva búsqueda en el Pontificio Colegio Teutónico del Vaticano por fin ofrezca la clave de un misterio que ha intrigado a Italia desde 1983.

¿Qué le pasó a Emanuela?

El 22 de junio de 1983, Emanuela regresaba a casa tras una clase de flauta y fue vista por última vez en una parada de autobús en el centro de Roma.

La muchacha de 15 años simplemente desapareció. Nadie la ha visto desde entonces.

Siguieron décadas de especulación. ¿Fue secuestrada y asesinada? Si fue así, ¿dónde está su cuerpo?

La familia de Emanuela tuvo que perseguir interminables pistas y rumores.

«Mucha gente me dice: olvídalo, disfruta tu vida, no pienses más sobre eso», declaró hace unas semanas su hermano mayor, Pietro Orlandi.

«Pero no puedo. No podré estar en paz hasta que no sea resuelto«, aseguró.

La atención siempre se centró en el hecho de que Emanuela era hija de un empleado de la Ciudad del Vaticano.

¿Pudo ese hecho tener algo que ver con su desaparición?

¿Por qué se busca en el cementerio teutónico?

El Cementerio Teutónico se usa normalmente para enterrar a miembros germanoparlantes de instituciones católicas y el camino que lleva hasta él está restringido para los turistas.

Como mucho, uno puede acercarse a una puerta protegida por un guarda suizo. Y si se asoma la cabeza por encima de esa puerta se puede distinguir la entrada al cementerio a la distancia.

Pero en marzo de 2019 la familia Orlandi recibió una carta anónima.

La foto mostraba la imagen de un ángel sobre una tumba en el Cementerio Teutónico del Vaticano.

¿Era una pista de donde fue enterrada Emanuela?

La familia sabía que tenía que acercarse al Vaticano.

Pero no había tenido suerte con sus averiguaciones anteriores.

Eventualmente, sin embargo, hizo una solicitud general al Vaticano para abrir la tumba en el Cementerio Teutónico, lo que le fue concedido por un tribunal estatal.

Getty Images Emanuela Orlandi desapareció 40 días después de que otra niña de 15 años, Mirella Gregori, también desapareciera en Roma. este mural las retrata a las dos.

La búsqueda volvió a poner sobre el tapete la desaparición de la pequeña y llenó de esperanza a la familia.

Pero habrá que esperar para ver si la pista finalmente ayuda a resolver el misterio de su desaparición.

