Trump y Twitter: por qué al presidente ya no le permiten bloquear a críticos en la red social

Twitter La cuenta @realDonaldTrump tiene más de 60 millones de seguidores.

La Justicia estadounidense ha puesto límites a las acciones de Trump en Twitter.

El presidente ha estado violando la Constitución al bloquear a críticos en su cuenta @realDonaldTrump, según concluyó un tribunal federal de apelaciones de Nueva York esta semana en base a la Primera Enmienda de la carta magna estadounidense, que protege el derecho a la libertad de religión y de expresión.

«La Primera Enmienda no permite a un funcionario público, que utiliza una cuenta en redes sociales para todo tipo de fines oficiales, excluir a personas de un diálogo online que de otra manera sería abierto porque estas personas expresen visiones con la que no está de acuerdo el funcionario», señala en su decisión la corte.

Se trata de uno de los fallos judiciales más importantes hasta la fecha en el país en medio del debate sobre qué significa la Primera Enmienda en los tiempos de las redes sociales como altavoz político, señala el diario The New York Times.

Las conclusiones de este tribunal pueden tener implicaciones más amplias.

Getty Images El tribunal consideró que Trump ha estado violando la Constitución.

Qué dice exactamente el tribunal

La decisión del tribunal se produce tras la denuncia presentada por el Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia en nombre de siete personas que habían sido bloqueadas por el presidente, y ratifica lo concluido por el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Entre los demandantes, se encontraba Rebecca Buckwalter, miembro de la organización liberal Center for American Progress.

Su cuenta fue bloqueada después de que respondiera a un tuit de Trump en junio de 2017, en el que el mandatario acusaba a varios medios de comunicación de ser «fake news» (noticias falsas) y aseguraba que no hubiera «ganado» la Casa Blanca si hubiera confiado en éstos.

«Para ser justos, usted no ganó la Casa Blanca: Rusia la ganó para usted», respondió Buckwalter, y fue bloqueada, recoge The New York Times.

https://twitter.com/rpbp/status/872064723084333057

Entre otras cosas, la defensa de Trump argumentó que la cuenta desde la que bloqueó a ciertas personas se trata de un «perfil privado» y por ende tiene derecho a bloquear a quien quiera.

«No nos persuade», señala el texto de la corte al respecto, que considera que Trump actúa claramente en Twitter como presidente en su cuenta @realDonaldTrump, con 61,9 millones de seguidores.

La cuenta oficial del presidente de Estados Unidos (@POTUS) tiene 26,2 millones de seguidores y por lo general se dedica a retuitear las publicaciones de @realDonaldTrump.

Los jueces consideran que existen numerosas pruebas que dan fe de que la cuenta personal de Trump es utilizada con «naturaleza gubernamental» y, al ser así, constituye un foro público del que no se puede excluir a ningún ciudadano.

Desde su llegada al poder, el presidente ha utilizado su perfil personal de Twitter de forma asidua y en él ha anunciado cambios de política, nuevos cargos e incluso ha extendido invitaciones a otros líderes mundiales para reunirse con ellos, como ocurrió recientemente en el caso del norcoreano Kim Jong-un.

Getty Images La cuenta oficial del presidente de Estados Unidos (@POTUS) tiene 26,2 millones de seguidores y por lo general se dedica a retuitear las publicaciones de @realDonaldTrump.

El Departamento de Justicia se mostró «decepcionado» con la decisión del tribunal y señaló que exploraría «los siguientes pasos a dar».

«Como hemos argumentado, la decisión del presidente Trump de bloquear a usuarios de su cuenta personal de Twitter no viola la Primera Enmienda», dijo un portavoz del organismo.

Debate

Otros críticos de la decisión del tribunal fueron más allá y consideraron que la Justicia cometió un craso error.

«La Primera Enmienda solo aplica en un foro público, como un parque público«, señaló Hans von Spakovsky, especialista en asuntos legales de la organización conservadora Heritage Foundation, a la cadena estadounidense Voice of America.

«Twitter no es un foro público. Es una empresa privada».

De momento, no obstante, el caso ha llevado a nuevas batallas judiciales.

Según informaron esta semana medios estadounidenses, hay ya dos demandas presentadas contra la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, acusada de bloquear a personas en Twitter por oponerse a sus posturas políticas.

EPA Alexandria Ocasio-Cortez es una de las destacadas nuevas políticas demócratas que entraron en el Congreso.

Como ocurre con Trump, Ocasio-Cortez tiene dos cuentas, una personal @AOC (4,71 millones de seguidores) y otra con su cargo de congresista @RepAOC (173.000 seguidores).

En la primera de ellas, la congresista debate habitualmente de políticas y defiende sus propuestas, como su ambicioso plan Green New Deal para combatir el cambio climático y la desigualdad económica.

Los demandantes refuerzan su caso con el fallo contra Trump y consideran que se trata de una situación similar.

¿Les dará la Justicia la razón? El debate está servido.

