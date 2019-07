Carlos Urzúa: la explosiva carta con la que renunció el secretario de Hacienda del gobierno de AMLO en México

Reuters Urzúa es el segundo colaborador del presidente que renuncia al gabinete.

La renuncia este martes del secretario de Hacienda mexicano, Carlos Urzúa, además de inesperada resultó explosiva.

Urzúa hizo pública su dimisión con una dura carta publicada en su cuenta de Twitter en la que expresa su desacuerdo con que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se hayan «tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento».

«Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco».

«Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública», agregó Urzúa, un hecho que «fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés»

A través de su cuenta de Facebook el presidente López Obrador anunció el nombramiento del substituto de Urzúa, Arturo Herrera, quien era subsecretario de Hacienda.

El mandatario también se refirió en su mensaje a las discrepancias expresadas por Urzúa: «No está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años».

«A veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. No más simulación, no más de lo mismo».

«Nos preocupa la renuncia»

En su mensaje en Facebook, el presidente insistió en que la economía del país se encuentra estable, sin déficit y con la paridad cambiaria e inflación bajo control.

Pero la renuncia de Urzúa fue recibida con inquietud por algunos organismos empresariales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por «la denuncia sobre las notorias diferencias«en el seno del gobierno.

Reuters Herrera es un viejo colaborador de AMLO.

En un comunicado el organismo insiste en la incertidumbre que genera la revelación de Urzúa sobre la forma cómo se han tomado decisiones de política económica.

«Hacemos un llamado respetuoso pero firme al presidente para que la designación del nuevo titular de la Secretaría de Hacienda genere confianza que las finanzas públicas serán conducidas con responsabilidad y eficiencia», añade el documento.

Cuarta dimisión de alto perfil

El pasado 21 de mayo, quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, presentó su dimisión también con una carta pública en la que criticó los «excesivos» recortes en el presupuesto y la injerencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración del Instituto.

Días después, el 26 de mayo, dimitió la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, tras un escándalo por provocar el retraso de un vuelo comercial donde iba a viajar.

Y luego el 14 de junio presentó su renuncia Tonatiuh Guillén López como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM)

Sin cambios en política económica

Herrera es un viejo colaborador de AMLO, pues fue secretario de Finanzas en el tiempo que López Obrador fue jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México (2000-2005).

En su primera conferencia de prensa el nuevo secretario de Hacienda aseguró que no habrá cambios en la política económica que sigue el gobierno de López Obrador.

Inclusive, mantuvo el compromiso del superávit de 1% para este año en las finanzas públicas y la promesa para toda la gestión de AMLO de un crecimiento promedio de 4% en el Producto Interno Bruto (PIB).

También dijo que se mantendrá sin cambios la estrategia de austeridad en el gasto público, un tema que ha desatado controversia en los últimos meses por el recorte a programas de asistencia social y subsidios.

AFP AMLO volvió a insistir en que su propósito es cambiar la política económica del país.

Además el nuevo secretario de Hacienda dijo que se mantendrá el financiamiento a dos de los proyectos más importantes del gobierno de López Obrador: el aeropuerto internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

Son dos de las obras del actual gobierno que han recibido más críticas, e inclusive existen cientos de amparos promovidos por opositores y organizaciones civiles para detener los proyectos.

Tras la renuncia de Carlos Urzúa el valor del peso mexicano frente al dólar estadounidense se depreció por algunas horas en el mercado cambiario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este martes con una pérdida de 1,22%. Los movimientos fueron resultado de la dimisión del ahora exsecretario de Hacienda, dijeron analistas.

El secretario Arturo Herrera, en cambio, reconoció un movimiento inusual en el tipo de cambio y en la BMV tras la renuncia.

Pero cuando se anunció su nombramiento las cotizaciones volvieron a la normalidad. «Los mercados querían mucho a Carlos Urzúa, pero también me quieren a mí», dijo el nuevo secretario.

