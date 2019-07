Blanqueamiento de la piel: los riesgos que toman millones de mujeres en el mundo por usar las peligrosas cremas

AFP Los tratamientos faciales y blanqueadores frecuentemente se conocen como «limpieza» de color.

«Lucía realmente mal el día de mi boda. Me veía feísima», dice Shiroma Pereira (no es su nombre real) con voz conmocionada.

Ella vive cerca de Colombo, la capital de Sri Lanka. Como muchas otras mujeres en el Sur de Asia, decidió aclararse la piel antes de su gran día, el año pasado. Aspiraba a tener una bella y radiante piel.

«Dos meses antes de la boda fui a un salón y me dieron una crema para blanquear mi piel. Después de usar la crema durante una semana mi cara se veía descolorida», le comentó a la BBC.

«Quería tener la piel clara, pero terminé quemándomela».

Manchas oscuras

En lugar de poder concentrarse en la lista de invitados y planes de compras para su boda, la novia de 31 años terminó gastando su tiempo y dinero en tratamientos.

BBC Shiroma Pereira ha tenido que enfrentar los efectos secundarios de las cremas blanqueadoras -como las cicatrices oscuras en su cuello- durante un año.

«Tuve un brote blanco que luego se convirtió en manchas oscuras».

La crema blanqueadora que obtuvo del salón no estaba entre los productos de belleza autorizados en Sri Lanka. Había sido importada ilegalmente y comprada en el mercado negro.

Las oscuras cicatrices que le dejó todavía son visibles en el cuello de Pereira, aún después de estar bajo tratamiento durante un año.

Tras recibir muchas quejas, la autoridades en Sri Lanka han empezado a tomar medidas enérgicas contra las ventas de cremas blanqueadoras no autorizadas.

Mercado

Pero este no es sólo un problema de Sri Lanka. Millones de personas, la mayoría mujeres, en Asia y África están poniéndose en peligro para tener una piel más clara.

Se estima que la industria de blanqueamiento de piel tenía un valor de US$4.800 millones, en 2017, y se proyecta que esa cifra aumentará a US$8.900 millones, casi el doble, para 2027. La demanda viene principalmente de consumidores de clase media en Asia y África.

Getty Images Se proyecta que el mercado de las cremas blanqueadoras alcance US$8.900 millones para 2027.

Existe una amplia gama de productos como jabones, cremas, exfoliantes, tabletas y hasta inyecciones diseñadas para reducir la producción de melanina.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuatro de cada 10 mujeres en África usan productos para blanquear la piel.

Nigeria es el país africano que encabeza la lista, con 77% de las mujeres utilizando estos productos. Le siguen Togo con 59% y Sudáfrica con 35%.

En Asia, 61% de mujeres indias y 40% de mujeres chinas los usan.

Desafío global

A medida que crece el apetito del consumidor, también crecen los desafíos.

El año pasado, las autoridades en Ghana advirtieron a las mujeres embarazadas que no usaran una pastilla para aclarar la piel que contiene el antioxidante glutatión.

Getty Images Los productos para aclarar la piel incluyen cremas, pastillas y hasta inyecciones.

Las mujeres en ese país estaban ingiriendo la pastilla con la esperanza de que blanqueara la piel de sus bebés en el útero antes de nacer.

Sudáfrica ha adoptado unas de las leyes más severas contra los blanqueadores de piel. Gambia, Costa de Marfil y ,al comienzo de este año, Ruanda, prohibieron los productos que contienen hidroquinona, que reduce la producción de melanina pero también puede producir daños cutáneos permanentes.

La melanina es el pigmento marrón oscuro que le da color a la piel.

Tratamiento

La British Skin Foundation, la organización benéfica británica de investigación dermatológica, afirma que, «los agentes basados en hidroquinona pueden ser utilizados sin riesgo bajo la supervisión de dermatólogos especializados para tratar áreas de manchas de pigmentación con buenos resultados».

Getty Images Muchos congoleses usan un producto con base en hidroquinona para el blanqueamiento de la piel.

También añade que algunos productos para el blanqueo de la piel tienen valor médico.

«Algunas cremas blanqueadoras pueden ser beneficiosas, pero deben ser recetadas con prescripción médica y monitoreadas de cerca por un dermatólogo. De lo contrario podrían resultar peligrosas», expresó Anton Alexandroff, portavoz de la fundación.

Efectividad

Pero esta organización insiste en que «no hay un método para blanquear toda la piel que haya sido reconocido como seguro».

AFP Los químicos utilizados para elaborar las cremas blanqueadoras pueden causar graves daños a la piel.

«No hay evidencia que las cremas que se compran sin receta puedan ayudar. Podrían tener el efecto opuesto. Pueden darle a la piel un blanco poco natural o hasta oscurecerla y la piel podría perder sus características naturales», advirtió Alexandroff.

Pero los médicos sí recetan productos para aclarar la piel para tratar ciertas condiciones como el melasma.

Es una condición común en los adultos que hace que aparezcan manchas de pigmentación pardas o grisáceas, generalmente en la cara. Son más usuales en las mujeres, particularmente durante el embarazo.

Efectos secundarios

Pero la mayoría de las mujeres empiezan a comprar productos blanqueadores de la piel para uso cosmético sin ningún tipo de supervisión médica o guías y pueden sufrir efectos secundarios como:

Getty Images Los médicos sí recetan productos para aclarar la piel para tratar ciertas condiciones como el melasma.

Irritación cutánea e inflamación

Sensación de escozor o picazón

Piel seca y escamosa

(Fuente: Servicio Nacional de Salud de Reino Unido)

Mercurio

Algunos productos que prometen una rápida despigmentación pueden contener sustancias dañinas.

Getty Images Los investigadores han encontrado altas concentraciones de sustancias como mercurio en las cremas blanqueadoras.

«Los productos para el blanqueo de la piel que contienen mercurio son nocivos para la salud», declara la OMS.

No obstante, la organización encontró que «productos con mercurio siguen siendo fabricados en China, República Dominicana, Líbano, México, Filipinas, Tailandia y Estados Unidos».

Los productos que contienen químicos tóxicos como sales de mercurio ralentizan la formación de melanina.

La Unión Europea y muchos países en África han vetado los productos de piel que contienen ese metal.

EE.UU., Canadá, Filipinas y otros cuantos países permiten la presencia de niveles muy bajos de mercurio.

Salud

«Mercurio es un veneno», dice Alexandroff, y puede causar una gama de problemas de salud.

Los principales efectos adversos del mercurio inorgánico en las cremas y jabones blanqueadores son:

Getty Images Mujeres filipinas vestidas como madres embarazadas protestan en Manila contra los cosméticos importados de China.

Daño a los riñones

Salpullido, descoloración de la piel, cicatrices

Reducida resistencia contra infecciones bacterianas y micóticas

Ansiedad, depresión o psicosis y neuropatía periférica

(Fuente: OMS)

Percepción

«La gente presume que las cremas para la piel son inherentemente seguras. Muchos no piensan de los posibles riesgos a la salud. Nos debería preocupar esa actitud», expresa el dermatólogo estadounidense Shuai Xu.

«Siempre me asombro cada vez que mis pacientes me muestran diferentes cremas que compraron sin receta médica».

Xu enseña en la Escuela de Medicina Feinberg y ha investigado el impacto adverso a la salud de los cosméticos y productos de cuidado personal.

Algunas cremas contienen esteroides tópicos que pueden causar daño a un paciente si no se utilizan correctamente.

Some skin creams contain topical steroids which can harm a patient unless used properly

Peligro

El doctor Xu aboga por estándares regulatorios más estrictos para depurar el mercado de productos peligrosos.

«La industria cosmética no está regulada como la industria farmacéutica. Los principales fabricantes están eludiendo los materiales dañinos, pero tenemos muchos problemas cuando se trata de cosméticos importados».

El mercado está inundado con falsificaciones que no son fáciles de detectar. Los fabricantes encuentran muy difícil desarticular los grupos criminales que producen, transportan y venden productos falsificados.

El doctor Xu señala que algunas compañías ni siquiera publican información de los ingredientes de sus produuctos.

Getty Images El legendario Mohamed Alí soportó discriminación por el color de su piel.

«Uno no sabe quien los está fabricando. No se pueden rastrear a los vendedores».

Xu advierte a las personas que optan por lograr soluciones instantáneas.

«En general muchos productos son muy seguros. Pero si uno está comprando productos fuertes para aclarar la piel en internet, uno debería tener mucha cautela».

Prejuicio

La belleza podrá ser superficial, pero los prejuicios sociales contra piel tienen unas razones profundas. Eso exhorta a la gente a llevar las cosas hasta el límite comprometiendo su propia salud.

La leyenda del boxeo Mohamed Ali, que luchó contra muchas barreras sociales, cuestionó puntualmente esos valores sostenidos por largo tiempo en un sermón que dio en una iglesia apostólica en 1983.

«¿Por qué todos los ángeles son blancos?¿Por qué no hay ángeles negros?

A través de las culturas e idiomas, el blanco frecuentemente se asocia con la paz, la belleza y la inteligencia, mientras que el negro es sinónimo de muerte, desastres, fealdad y emociones más oscuras.

Movimiento de oposición

Suruthi Periyasamy Cantidad de organizaciones de base están desafiando la definición de la belleza.

La industria del entretenimiento frecuentemente es acusada de promover un cierto tipo de figura corporal y color de piel, que hace a millones de mujeres sentirse inseguras.

Para combatir esos estereotipos profundamente arraigados,se han lanzado numerosas campañas.

«Ser oscura es bello» es el nombre de una de esas iniciativas que exhorta a las mujeres indias a rechazar los blanqueadores de piel.

La organización equivalente en Paquistán, UnFair & Lovely (NoBlanca y Hermosa) promueve el mensaje «No tienes que tener la piel blanca para ser hermosa».

Y en Estados Unidos, The Beautywell Project tiene el objetivo de acabar con la práctica de aclarar la piel entre la comunidad de inmigrantes somalíes.

Diosa

Suruthi Periyasamy proviene del estado Tamil Nadu, en el sur de India.

Hace dos años, esta ingeniera de 24 años posó como la diosa Lakshmi (diosa de la riqueza en la mitología hindú) en la campaña «Ser oscura es divino». La intención de la campaña era inculcar la idea de que los dioses y las diosas pueden ser representados con piel oscura.

Getty Images Las películas y los concursos de belleza tienden a mostrar mujeres con piel más clara.

«Los que producen comerciales para joyas o saris de seda generalmente insisten en trabajar con modelos de piel más clara. Existe la percepción social que la riqueza y el color de piel están conectados«, comenta Periyasamy.

Esta es una región que recibe un sol abundantes y la gran mayoría de la población tiene un tono de piel oscuro.

Piel reluciente

Cuando participó en un concurso de belleza el año pasado, a Periyasamy le sugirieron que obtuviera una «piel reluciente».

Suruthi Periyasamy Suruthi Periyasamy dice que a las modelos de piel más oscura las retocan en algunas fotos publicitarias.

«Lo que realmente querían decir es que yo debería someterme a un tratamiento de blanqueo para tener piel más clara».

No tenía el dinero ni la inclinación a hacerlo. De todas formas quedó entre las 25 primeras en el concurso Miss Diva, que contó con participantes de todo el país.

Las ganadoras tienen la oportunidad de competir en algunos de los mayores concursos internacionales de belleza.

Ella dice que ha perdido unos 10 kilos de peso y estará haciendo otro intento para ganar el concurso.

«Sé que mis oportunidades son pocas por el color de mi piel. Pero me siento cómoda y confiada en mi propia apariencia. Creo que puedo superar estos obstáculos».

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=2UdkGCpO8eU&t=107s

https://www.youtube.com/watch?v=1n31Ogeuvvw

https://www.youtube.com/watch?v=-MfA36H_HdA&t=22s

DO NOT DELETE – DIGIHUB TRACKER FOR [48840278]