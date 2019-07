iOS 13 de Apple: un Facetime que hace mirar a los ojos y otras innovaciones del nuevo sistema operativo

AFP El nuevo sistema operativo de Apple, iOS 13, será lanzado oficialmente en septiembre de 2019.

El nuevo sistema operativo de Apple, el iOS 13, será lanzado oficialmente el próximo 17 de septiembre.

Pero las versiones de prueba ya disponibles para usuarios y desarrolladores anticipan algunas interesantes novedades.

Y una de ellas —visible en la tercera versión Beta para desarrolladores, lanzada esta semana— promete ayudar corregir un problema típico de las aplicaciones de videoconferencia.

¿No sientes a menudo que tus interlocutores están distraídos mirando a otro lado en lugar de directamente a los ojos?

Esa falta de contacto visual a menudo se explica porque, para evitarla, tenemos que mirar a la cámara del teléfono, tableta o computadora en lugar de a la pantalla con el rostro de aquel con quien estamos hablando.

Pero gracias a la opción de Corrección de Atención de FaceTime (FaceTime Attention Correction), con la que parece vendrá el iOS13, eso ya no será necesario.

Getty Images ¿Dónde miras cuando hablas por videoconferencia?

Esta opción se encarga de «corregir» la dirección de la mirada, haciendo que parezca que se está mirando a los ojos aunque estos estén fijos en la pantalla.

Y según explicó el programador Dave Schukin por Twitter, para ello el «kit» de realidad virtual de Apple (ARKit) es empleado «para capturar un mapa/posición en profundidad de tu rostro, y ajustar los ojos consecuentemente».

Por el momento, sin embargo, la opción solo parece estar disponible para iPhone XS y iPhone XS Max, lo que sugiere que necesita de la última tecnología de cámara de Apple.

«Esto podría deberse al nuevo procesador de señal de imagen que Apple incluyó en el procesador A12 que alimenta al iPhone XS y XS Max, que también brinda mejoras sobre los teléfonos de la generación anterior en términos de HDR y efectos de iluminación de retrato», aventura Techcrunch.

«También es posible que cualquier actualización que llegue a las versiones beta de iOS pueda expandirse a otros dispositivos y/o desaparecer antes del lanzamiento del iOS 13″, recuerda la publicación especializada.

Novedades anunciadas

La posibilidad de la Corrección de Atención de FaceTime no es, en cualquier caso, la única novedad que anticipan los fieles seguidores de la compañía de la manzana.

La misma Apple utilizó su Conferencia Mundial de Desarrolladores del 3 de junio para adelantar que con el nuevo sistema operativo la función de desbloqueo facial sería un 30% más rápida que con el iOS 12.

Y también prometió que las actualizaciones serán un 60% más ligeras y las aplicaciones de su App Store un 50% menos pesadas, y además se abrirán en la mitad del tiempo que las actuales.

EPA El nuevo sistema operativo es mucho más oscuro.

El iOS 13 también operará naturalmente en «modo oscuro» (dark mode), con beneficios tanto para la vista como para la duración de la batería.

Y el nuevo sistema operativo también incorpora la posibilidad de escribir deslizando el dedo sobre el teclado, como ya se puede en varios teléfonos Android.

El rediseño de varias aplicaciones, más herramientas de edición de fotografías y la llegada de los Memoji Stickers (emojis basados en tu rostro que pueden exportarse como stickers para ser usados desde el teclado y otras apps) también son parte d ela nueva oferta.

Y Apple también promete mayores opciones de privacidad, incluyendo un sistema propio de inicio de sesión de web —el sign in with Apple— que permite esconder el propio correo electrónico de otros proveedores de servicios.

Esta opción fue presentada por la empresa de Cupertino como una forma de prevenir que información personal sea «compartida detrás de bastidores y que estos inicios de sesiones (logins) puedan ser empleados para rastrearte».

Pero claro, solo resulta tranquilizadora en la medida en que uno confíe en el manejo de la propia información por parte de Apple.

