Perú vs Chile en la Copa América 2019: la contundencia de Perú acaba con Chile y se verá en la final con Brasil

La actuación de Perú la noche de este miércoles en las semifinales de la Copa América se puede resumir en una palabra: contundencia.

Mientras que Chile tuvo el balón y generó numerosas oportunidades de gol, incluido un penalti, Perú solo necesitó tres remates entre los tres palos para vencer 3-0 al campeón defensor.

Los números del partido fueron claros: Chile tuvo 13 remates, siete de ellos a la portería del arquero Ricardo Gallese que salió en plan magistral en Porto Alegre.

Además, la Roja tuvo 66% de posesión del balón, dio el doble de pases que su rival. Pero eso de nada sirve si no se traduce en goles.

Y ni siquiera lo lograron con el penalti que le pitaron ya en el tiempo de descuento. Eduardo Vargas lo tiró a lo Panenka pero no engañó a Gallese, héroe de la jornada.

El equipo de Ricardo Gareca se enfrentará el próximo domingo a Brasil en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La cuenta anotadora peruana la abrió Edison Flores al minuto 21. El delantero fusiló al chileno Gabriel Arias con un poderoso remate de izquierda.

Y al 38, Yoshimar Yotún aprovechó que Arias dejó su marco abierto y sacó un disparo desde fuera del área que amplió la ventaja peruana.

Ya en el minuto 91, Paolo Guerrero recibió un balón solo frente al portero chileno y tras burlarlo liquidó el partido.

No se le puede reprochar a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas o José Pedro Fuenzalida no haber generado oportunidades, pero sí no aprovecharlas.

Para mala suerte de los chilenos, Gallese no dejó escapar ninguno de los remates que eran casi gol cantado.

La rojiblanca regresa a una final de Copa América luego de 44 años, con el anfitrión Brasil, ante el que aspira a dar una sorpresa.

En realidad, una sorpresa muy grande: ya Brasil le hizo 5-0 a Perú en este mismo campeonato.

