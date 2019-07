«Explotados por TikTok»: los jóvenes fans que eran presionados para enviar «regalos digitales» a sus influencers favoritos

AFP Los fans acusan a los creadores de TikTok de explotarlos para que les enviaran dinero.

La app para compartir videos TikTok se vio obligada a presentar disculpas luego de que algunos niños y jóvenes denunciaran haber sido presionados para enviar dinero a sus influencers preferidos.

TikTok permitió que sus seguidores les enviaran a estos creadores de video «regalos digitales» que pueden costar hasta US$61.

Y una investigación de la BBC encontró a influencers que prometen compartir sus números de teléfono con sus seguidores a cambio de esos regalos.

TikTok asegura que reforzará sus políticas y regulaciones pero no explicó cómo lo hará.

Una niña de 12 años le dijo a la BBC que se arrepiente de haber gastado US$125 para obtener el número de teléfono de su estrella favorita en TikTok. Afirma que éste nunca respondió ese teléfono.

La niña, que vive en el noroeste de Inglaterra, envió a la estrella de TikTok Sebastian Moy un regalo de «drama queen» de US$61 para mostrar su aprecio por sus videos.

Y cuando Moy pidió otro regalo a cambio de su número telefónico personal, ella asegura que se dejó llevar por el momento.

Getty Images Sebastian Moy tiene 3,8 millones de fans en TikTok

Moy, un creador de videos basado en Estados Unidos, tiene 3,8 millones de seguidores en TikTok y no violó ninguna de las regulaciones de la app.

La BBC le pidió un comentario pero no respondió.

Sacando tajada

TikTok es la red social que más rápido crece, con cerca de 500 millones de usuarios regulares, aunque la compañía no revela su base de datos de usuarios.

Se calcula que ha sido descargada más de mil millones de veces en las tiendas de aplicaciones.

TikTok El regalo «drama queen» de TikTok.

La aplicación permite que la gente cuelgue videos de 15 segundos. Se le conoce por los clips de adolescentes que hacen «playbacks» y bailan sus canciones favoritas.

La compañía afirma que es más popular entre los jóvenes de 16 y 24 años, pero hay evidencia de que muchos usuarios tienen menos de 13 años, lo cual va en contra de las regulaciones de la app.

La firma ya recibió una multa de US$5,7 millones de una agencia reguladora estadounidense por reunir los detalles personas de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

Y el martes, la comisionada de Información de Reino Unido reveló que abrió una investigación sobre si la app está haciendo lo suficiente para proteger a sus jóvenes usuarios.

Los creadores de videos con más de 1.000 seguidores tienen permitido transmitir en vivo en la plataforma.

Y es durante estas transmisiones en vivo cuando los seguidores pueden enviar regalos digitales para mostrar su aprecio.

Los regalos aparecen como animaciones en la pantalla y cuestan entre seis centavos y US$61.

Las mayores estrellas de la app pueden ganar miles de dólares en una sola transmisión en vivo.

TikTok se rehusó a decir con cuánto de este dinero se queda, pero varios influencers le contaron a la BBC que se llevan consigo 50% de todas las ganancias obtenidas con regalos.

Recompensas prometidas

Durante diez semanas, la BBC monitoreó decenas de transmisiones en vivo en las que las estrellas de la app pedían regalos a sus fans.

A cambio de estos les prometían mandarles saludos en sus transmisiones o les dijeron que los seguirían en sus redes sociales u ofrecieron hacer «dúos», con los cuales los usuarios pueden colaborar con las estrellas de TikTok en videos con pantalla dividida

AFP TikTok permite jugar con la propia imagen.

Un creador de contenido prometió hablar con un fan en Instagram «durante una semana» y a cambio recibió tres regalos valorados en total en US$185.

Algunos creadores ofrecieron rutinariamente detalles de mensajes personales y números telefónicos a cambio de regalos.

La BBC también encontró un grupo que rastreó en la app a personas que daban regalos y después las contactaron directamente pidiéndoles dinero a cambio de «me gusta» y «te sigo».

Explotados

Stephanie Barbour, de Toronto, Canadá, encontró que su hija de 11 años había generado una cuenta de US$305.

«Quedé estupefacta cuando vi el dinero que había gastado«, dice.

Cuenta además que su hija le contó que a cambio del dinero no consiguió nada.

«Los adultos deberían saberlo e incluso otros adolescentes deberían saber que no debes pedir dinero a los niños«, dijo.

Reuters Muchos jóvenes fans se sienten explotados.

Otra fan de TikTok, Kelly le dijo a la BBC que había gastado entre US$630 y US$750 de su propio dinero en regalos digitales.

Ya no envía regalos porque dice que siente que la explotaron.

«Entiendo que la gente necesite hacer dinero en las redes sociales pero creo que están obligando a los jóvenes a que paguen dinero a cambio de tener atención o sentirse apreciados», dice Kelly.

Rhys, de 20 años, afirma que gastó más de US$1.250 sin darse cuenta.

«Regalar en TikTok es similar a los juegos de apuesta», dice. «Se hace adictivo. Realmente no vi nada malo en ese momento pero ahora sé que no vale la pena», cuenta.

«No obtuve nada a cambio. Fue mi decisión personal pero creo que debe hacer cierto tipo de restricción de edades o una función de tiempo fuera».

La BBC contactó a varias estrellas de TikTok que usaron esas técnicas pero la mayoría se rehusaron a responder.

Sintiéndose culpables

Los hermanos Neffati han amasado 2,5 millones de seguidores en sólo seis meses en la plataforma.

Los gemelos polacos de 25 años, que viven en Lancashire, Inglaterra, son famosos por sus bailes y escenas cómicas.

BBC Los hermanos Neffati tienen 2,5 millones de seguidores.

Ofrecen seguir a sus fans a cambio de regalos de «drama queen», valuados en US$61, y prometen escribir los nombres de sus seguidores en su transmisión si les envían múltiples regalos.

Los gemelos le dijeron a la BBC que sólo habían empezado a ofrecer gratificaciones a cambio de regalos porque los estaban recibiendo de forma regular.

Dicen que simplemente imitaron a otros creadores en la plataforma y que la mayoría de los fans que les envían regalos tienen unos 30 años.

Pero aseguran que se sienten culpables cuando reciben regalos de seguidores más jóvenes.

«No nos gusta que nuestros regalos provengan de menores, así que básicamente les preguntamos si sus padres están enterados», dicen.

«Pero no los podemos detener. No podemos evitarlo. Si hacemos transmisiones en vivo no es sólo por el dinero sino para tener más audiencia».

BBC Rhia publica videos creativos.

Rhia, del sur de Gales, tiene 2,5 millones de fans gracias a sus creativas capacidades para editar videos.

Dice que su fan promedio tiene entre 10 y 14 años, y que siempre se han sentido contentos con las gratificaciones que ella les ofrece a cambio de regalos.

Pero también se siente incómoda cuando recibe varios regalos de seguidores muy jóvenes, y le gustaría ver límites de edad más estrictos para regalar.

«Como creadores nos daría paz mental», le dijo a la BBC.

«Nos haría sentirnos más éticos porque realmente obtener dinero de niños no es una buena forma de ganarte la vida«.

Engañoso

Los regalos durante transmisiones en vivo se originaron en China, donde el dueño de TikTok, Bytedance, está basado.

La práctica es mucho más popular allí.

Las «cam girls» (chicas que se desnudan en cámara) ganan cantidades enormes de dinero de su audiencia.

Pero en Occidente, las propinas son cada vez más comunes especialmente en plataformas de juego como Twitch.

Y el rápido crecimiento de TikTok está poniendo a prueba como nunca antes el modelo de negocios.

Reuters TikTok reconoció que «hay lugar para mejoras».

Bytedance, la compañía china, rehusó responder a preguntas específicas pero le dijo a la BBC que estaba investigando los regalos digitales.

En un comunicado dijo: «No toleramos conductas que sean engañosas por naturaleza y sentimos escuchar sobre las experiencias de algunos de los usuarios».

«Reconocemos que siempre hay lugar para mejoras en términos de establecer regulaciones e información más accesible, clara y fácil de entender para todos los usuarios».

«Valoramos sus comentarios y reforzaremos más nuestras políticas y características del producto».

La compañía no dio detalles sobre qué políticas o guías va a cambiar.

Alessandro Bogliari, de Influencer Marketing Factory, afirma que hay una enorme presión para que TikTok haga cambios.

«Este tipo de historias no son buenas para un red social que se está haciendo popular entre marcas y promotores», afirma.

«La app tiene gran potencial pero es claro que hay trabajo qué hacer para mejorar las cosas».

«Creo que más herramientas para control de los padres sería una buena idea y algún tipo de límite en la cantidad que los usuarios pueden regalar por día o por transmisión en vivo».

«También podrían hacer las reglas más claras y prohibir el uso de ciertos términos que con de ‘venta agresiva’ para los usuarios», agrega.

