«La manada»: la alentadora carta de la víctima violada en España por un grupo de hombres

Getty Images El caso «La manada» causó una gran controversia en España.

«Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después».

Quien así reflexiona es la víctima de «La manada», la joven que fue violada por un grupo de hombres en las fiestas de San Fermín de 2016 en Pamplona, en el norte de España, y cuyo caso generó una fuerte polémica en todo el país.

Estas son las primeras declaraciones de la joven tras conocerse hace una semana el fallo del Tribunal Supremo (TS) que elevó de 9 a 15 años de cárcel la pena impuesta a los cinco acusados por un delito de violación y no de abuso sexual como lo había considerado la justicia de Navarra previamente.

El TS consideró incorrecta la calificación jurídica anterior porque el relato describe un «auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados».

La decisión del TS, que es firme y fue tomada por unanimidad, hizo que José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero y Ángel Boza volvieran a la cárcel luego de gozar de libertad provisional desde junio de 2018.

Getty Images Los cinco integrantes de «La manada» volvieron a la cárcel tras el fallo del Tribunal Supremo de España.

«Gracias por no haberme dejado sola»

La joven, que en el momento del ataque tenía 18 años, envió este viernes una carta a un programa del canal español Telecinco, en la que destaca que después de «casi tres años» este proceso «largo, intenso y sobre todo agotador» llegó a su fin.

«Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. Pero llegado este momento, puedo asegurar que valió la pena y poco a poco voy recuperando el timón de mi vida«, señala.

En la misiva agradece a todas las personas que se involucraron para ayudarla desde el juez, la fiscal, su abogada, policías, psicólogos y hasta la pareja que la encontró aquel 7 de julio de 2016.

«No puedo haber sido más afortunada con la calidad de las personas que me han ayudado», escribe.

https://twitter.com/telecincoes/status/1144531362558423040

También tiene palabras de agradecimiento para Pamplona y Navarra y para toda la gente que salió a las calles «formando un eco por todos los rincones de España».

«Gracias por no haberme dejado sola. Os estaré eternamente agradecida, pero yo no soy ninguna heroína, la fuerza para continuar, muchas veces, me la ha dado todo el calor y el apoyo que he sentido en este camino», añade.

La víctima insta a la sociedad a no olvidar y a que la «lucha» continúe ya que «esto le ha supuesto la vida a muchas compañeras».

«Recordad, contadlo, no les dejéis ganar a ellos», concluye.

El caso y la polémica

EPA El Tribunal Supremo español elevó la condena a «La manada» al entender que sí hubo delito de violación sobre la joven de 18 años en San Fermín 2016.

El ataque sexual ocurrió durante las populares fiestas de San Fermín, que se celebran a partir de cada 7 de julio en la ciudad española de Pamplona.

Durante la madrugada, cinco amigos llevaron a una joven madrileña de 18 años que estaba en estado de ebriedad a un portal y allí la desnudaron y la penetraron por vía bucal, anal y vaginal.

También grabaron toda la situación en video y luego se marcharon tras robarle el teléfono.

En un principio, la Fiscalía pidió 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los hombres por violación en grupo.

Pero los defensores siempre sostuvieron que las relaciones fueron consentidas.

Los videos del ataque, que fueron reproducidos en la sala del tribunal, mostraban a la víctima con «los ojos cerrados», con una actitud «pasiva o neutra», según los agentes que testificaron en el juicio.

La Audiencia de Navarra en primera instancia y después el Tribunal Superior de Justicia de Navarra los condenó por abuso sexual, pero no por violación.

Getty Images Las sentencias anteriores hacia «La manada» desencadenaron grandes manifestaciones de rechazo en España.

Los jueces consideraron entonces que los abusos se produjeron sin consentimiento de la mujer, pero que, a su juicio, no se dio ni uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que se considere agresión sexual o violación según el Código Penal español.

El grupo de hombres, conocido como La manada por el nombre que se dieron ellos mismos en el grupo que compartían en WhatsApp, fue sentenciado en ese entonces a 9 años de cárcel. Pero en junio de 2018, quedaron en libertad provisional bajo fianza.

Esas sentencias judiciales generaron una gran polémica y una oleada de protestas en España al grito de «no es abuso, es violación» y «yo sí te creo», en relación a la víctima.

El caso llegó al Tribunal Supremo de España quien el pasado 21 de junio condenó a cada uno de los integrantes de «La Manada» a 15 años de prisión.

También les prohibió acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 20 años, así como comunicarse por cualquier medio con ella, y elevó a 100.000 euros (US$113.000) la indemnización conjunta a la joven.

La abogada de la víctima, Teresa Hermida, dijo en el mismo programa de televisión en el que fue difundida la carta que la joven está tranquila porque el Tribunal Supremo, a través de su fallo, le creyó pero dice que «no puede alegrarse».

