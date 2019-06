Marijuana Pepsi: la inspiradora historia de la mujer que se sobrepuso al bullying y las burlas por su nombre

Dr Marijuana Pepsi Vandyck Su madre le dijo que con ese nombre llegaría muy lejos y lo logró.

Todas las burlas que recibió a lo largo de sus estudios no impidieron que esta mujer llegara muy lejos. Ella decidió que no dejaría que sus acosadores ganaran.

Marijuana Pepsi Wandyck dice que pasó su vida recibiendo burlas debido a su distintivo nombre (marijuana es como se conoce a la marihuana en inglés).

Pero en lugar de cambiarlo, decidió sentirse orgullosa de su nombre y se negó a dejar que eso la detuviera.

Esta mujer estadounidense de 46 años utilizó su propia experiencia para investigar sobre nombres tradicionalmente de personas negras y cómo afectan a la educación de los niños en Estados Unidos.

Al recordar la primera conversación que tuvo cuando era niña con su madre acerca de por qué la habían llamado Marijauna Pepsi, cuenta: «Mi madre me dijo: ‘tu nombre te llevará por todo el mundo‘».

«En ese momento fui escéptica, pero conozco a mi madre, ella es inteligente, es un genio y confié en que realmente creía eso».

Marijuana Pepsi Vandyck Marijuana también era hostigada por los profesores que le pedían que repitiera su nombre o lo cambiara por Mary Jackson.

Nombre inusual

Marijuana tenía 9 años cuando por primera vez se dio cuenta de que tenía un nombre poco convencional.

En la escuela de Wisconsin donde estudiaba, recuerda que no solo los otros niños hablaban sobre su nombre, sino también los maestro, que le pedían que repitiera su nombre.

«Marijuana ya es inusual y si luego le agregas Pepsi… los comentarios simplemente no se detenían y todavía no se detienen», le dijo a la BBC.

«Me pedían llamarme Mary, y al principio estuvo bien hasta que gané un concurso de ortografía. Vine a casa con mi certificado y mi madre se molestó cuando vio el nombre que decía Mary Jackson», relata.

«Ella me dijo que nunca dejara que me volvieran a llamar Mary y luego fue a la escuela y exigió que lo cambiaran. No estaba de broma».

De la risa al acoso

En la escuela secundaria las preguntas inquisitivas sobre su nombre inusual se convirtieron en comentarios hirientes.

«Cuando estaba en cuarto grado (9-10 años) era una rareza, pero en la escuela secundaria se convirtió en intimidación».

Marijuana Pepsi Vandyck Marijuana Pepsi decidió estudiar cómo afectan los nombres que utilizan los negros para sus hijos en sus estudios.

«(Mi nombre) les sirvió de munición y tuve que aguantar mucho. Un día decidí que no volvería a soportarlo», cuenta sobre sus hostigadores.

Marijuana explica que su familia le dio la fuerza para hacer frente a los comentarios y cambiar su actitud.

Inspiración para su tesis

El mes pasado recibió su doctorado en liderazgo en educación superior en la Universidad Cardinal Stritch en Wisconsin luego de su tesis «Nombres negros en aulas blancas: comportamientos de los maestros y percepciones de los estudiantes».

«Aunque tuve problemas con mi nombre, nunca había pensado mucho en cómo podría afectar a los demás«, señala.

En el primer día de curso mientras trabajaba como maestra, recuerda a una colega que se quejó con el director después de ver la lista de los estudiantes a los que estaría enseñando ese año.

«Le pregunté a los demás qué sucedía y me dijeron: ‘Marijuana, mira los nombres, son los nombres. Ella puede ver por los nombres de la lista que tiene a su cargo a los niños negros‘, y pensé: esto es ridículo. Voy a escribir sobre esto».

Ahora está casada y vive con su esposo e hijo en Illinois, donde trabaja en un programa para ayudar a los estudiantes universitarios.

«Somos humanos, cuando escuchamos un nombre por primera vez formamos opiniones y juicios. Lo que uno hace después es lo que marca la diferencia».

