Jorge Armanet, el chileno que creó HealthUnlocked, la red social que usan millones de personas

Cuando Jorge Armanet llegó a Londres nunca imaginó que, quince años después, estaría a la cabeza de una red social que usan decenas de millones de personas. Un espacio en el que no se hacen diagnósticos y no sustituye la relación entre médico y pacientes, sino busca que estos últimos se apoyen mutuamente.

El chileno de 45 años aterrizó en la capital inglesa en septiembre del 2004 para estudiar un máster sobre artes digitales en la Universidad de Goldsmiths, tiempo en el que se dio cuenta de que la conectividad entre la gente «sería el negocio del futuro».

Pero fue después, cuando se especializó en las entonces «emergentes» redes sociales en la Universidad de Cambridge, cuando descubrió los desafíos y oportunidades que específicamente el sector de la salud presentaba para la industria tecnológica.

Y su interés por la manera en que se toman las decisiones médicas —basadas en las experiencias de los pacientes—, y la necesidad de aplicar nuevas tecnologías para solucionar problemas sociales relacionados con la desigualdad, lo llevó a crear, en 2010, su propia compañía: HealthUnlocked.

«Cuando por casualidad me enfrenté con el problema de la salud, pensé en ella no como un tema de pastillas, cirugías y hospitales, sino como unaindustria basada en el conocimiento», explica Jorge Armanet.

«Pensé que podía haber una manera de organizar las experiencias de los pacientes para que luego fueran compartidas entre ellos mismos y con el resto de los actores de la salud. Y así fue como nació la idea de una red social para pacientes».

Apoyo, más que consejo médico

Los pacientes en el centro de la salud.Esa es la filosofía detrás de la red social fundada por el chileno que hoy cuenta con más de un millón de miembros alrededor del mundo y con tres millones de usuarios que visitan mensualmente la plataforma.

Su objetivo es conectar a las personas con las mismas condiciones médicas para que compartan experiencias y obtengan respuestas a sus necesidades. Así, sus miembros se reparten entre las más de 700 comunidades que existen en la red y que están dedicadas a unas 250 enfermedades diferentes, incluyendo el cáncer, problemas a la tiroides, pérdidas de peso o infertilidad.

Por ejemplo, en el caso de esta última patología, hay una comunidad llamada Fertility Network UK(Red de Fertilidad de Reino Unido), donde los usuarios comparten información sobre los diversos tratamientos que hay para quedarse embarazada.

«Fertilización in vitro fallida… ¿Cuánto tiempo esperaron para intentar otro ciclo?», pregunta una usuaria, a quien varios miembros le responden que, aunque cada persona es distinta, lo común es esperar dos meses.

HealthUnlocked La red social tiene más de un millón de miembros alrededor del mundo.

Lo mismo ocurre con otras enfermedades donde, además, los miembros muchas veces buscan apoyo más que consejos médicos. Es el caso de una comunidad relacionada con el cáncer de mama, que se define a sí misma como un «espacio donde puedes sentirte segura, apoyada y donde puedes contar tu historia y discutir tus problemas».

Para Jorge Armanet es importante aclarar este último punto pues asegura que su plataforma no pretende reemplazar la relación con el médico sino «mejorarla».

«Cuando las personas usan HealthUnlocked no esperan recibir consejos médicos. La función es más bien ayudarles a relacionarse mejor con sus doctores al tener más información. De hecho, el 58% de nuestros miembros reporta haber tenido mejores interacciones con sus médicos desde que utilizaron HealthUnlocked», dice.

Para el empresario, el autocuidado y el impacto positivo que puede traer el intercambio de información entre las personas, es la clave para manejar la salud en el futuro. Esto, sobretodo considerando lo que Armanet describe como una «crisis» en los sistemas de salud debido al envejecimiento de la población y el consecuente aumento de las enfermedades crónicas.

«Hoy estamos entrando de lleno a una nueva versión de los sistemas de salud en el mundo donde el énfasis está cambiando de los médicos a los datos y de los proveedores a pacientes empoderados e informados», explica Armanet.

«Hemos llegado a un punto donde todos los actores de la salud se están viendo forzados a cambiar para sobrevivir», afirma el ejecutivo.

Los «guardianes» de las comunidades

Pero el autocuidado puede ser un arma de doble filo. En un mundo donde abundan las fake news (noticias falsas) y la desinformación es más importante que nunca contar con información fehaciente respecto a un tema tan delicado como la salud.

¿Cómo, entonces, HealthUnlocked se asegura de reunir el correcto intercambio de opiniones entre sus miembros?

Según su fundador, la compañía fue creada pensando en ese problema.

«Si bien nuestros usuarios comparten sus experiencias de salud libremente en la plataforma, lo hacen siempre en comunidades que son moderadas por asociaciones de expertos en cada enfermedad que cubrimos», dice.

De esta manera, hoy todas las comunidades de HealthUnlocked son controladas por expertos en salud. La Fundación Británica del Corazón, la Asociación de Esclerosis Múltiple de América y la Sociedad Nacional de Artritis Reumatoide son algunas de estas organizaciones que verifican la veracidad de la información que circula en la red.

«Ellos actúan como guardianes de las comunidades moderando el contenido generado por el usuario para garantizar que toda la información compartida sea creíble, confiable y segura», dice Armanet.

Además, la propia compañía tiene una asociación con un grupo de enfermeras que moderan ciertas comunidades. También HealthUnlocked mantiene una serie de algoritmos que se encargan de identificar situaciones riesgosas como alertas suicidas y actividades comerciales no validadas, como la venta de medicamentos o tratamientos.

Pero, de todas maneras, hay riesgos.

Según Nicolás Rebolledo, profesor de la Royal College of Art y experto en la innovación de procesos de servicio público, hay tres elementos que deben estar relacionados para que este tipo de servicios sea exitoso: que la participación sea alta, que la información que se comparta tenga sustento científico y lo que las máquinas o algoritmos son capaces de hacer con la información.

«Cuando estos tres elementos no están conectados, y no hay vetos de evidencia, se constituyen las fake news. Es lo que pasa con muchas redes sociales donde no hay mediación de la evidencia y, por tanto, hay desinformación. Lo mismo ocurre con el doctor Google,que no está conectado con expertos que ayuden a verificar la información», dice.

Aún así, el académico afirma que si la ciencia «no es capaz de aprovechar las oportunidades que le puede entregar la inteligencia artificial y los pacientes empoderados, se quedará atrás».

Descongestionar centros de salud

Armanet trabaja hoy desde Londres. Allí vive con su pareja y sus tres hijos.

HealthUnlocked, que emplea a más de 30 personas, el 60% de ellas mujeres y más de la mitad no británicos, opera principalmente en Reino Unido y en Estados Unidos.

Tiene oficinas en ambos países y cuenta con servicios en español y en portugués.

HealthUnlocked Más de treinta personas trabajan en la oficina de HealthUnlocked en Londres. La red social también tiene sede en Nueva York.

En los últimos dos años, la plataforma ha sido utilizada por 75 millones de personas, quienes han generado hasta hoy 12 millones de piezas de contenidos.

Esto la hace ser la red social de salud más grande a nivel mundial. Empresas similares a HealthUnlocked, como la americana Patients Like Me, no tienen más de 600 mil miembros (500 mil menos que la empresa del chileno).

La red social se ve a sí misma como un ente colaborador para descongestionar los centros de salud.

Un claro ejemplo de esto, es la asociación que hoy tienen con el National Health Service (NHS), el sistema de salud público del Reino Unido. En su página web, el NHS recomienda el uso de esta red social no para recibir información específica sobre tratamientos médicos sino como un «apoyo» a los pacientes.

«Utilice HealthUnlocked para obtener consejos y apoyo, o simplemente para conversar con personas que entienden su perspectiva y puedan ofrecerle una nueva mirada al dar su propia opinión», dice. Y agrega: «Las comunidades son moderadas por organizaciones confiables de pacientes u organizaciones benéficas para garantizar que todos compartan la mejor información».

Getty Images La compañía creada por el chileno tiene una asociación con el popular National Health Service (NHS), el sistema de salud público del Reino Unido. En su página web, el NHS recomienda el uso de esta red social como «apoyo», no para recibir información sobre tratamientos médicos.

La NHS también aconseja visitar la plataforma en casos específicos, por ejemplo, de infertilidad. «Durante este período, puede resultarle útil hablar con un consejero a través de la clínica de fertilidad, o comunicarse con otras personas en una situación similar a la suya a través de la comunidad de Fertilización In Vitro de Health Unlocked», señalan.

Mirando a Latinoamérica

Para Armanet no fue fácil construir HealthUnlocked.

Los desafíos asociados a la creación de una tecnología completamente nueva y el esfuerzo de formar un modelo de negocios sustentable detrás de ella, dice, ha sido complejo.

Pero el chileno no piensa detenerse. HealthUnlocked espera expandirse en los próximos meses a Latinoamérica y a la población hispana que actualmente vive en Estados Unidos.

«Tenemos decenas de comunidades y miles de usuarios en Latinoamérica pero estamos muy interesados en trabajar más intensamente con actores locales para expandirnos. Esto, no solo con el objetivo de atender las necesidades de Centroamérica y Sudamérica sino también a una inmensa población hispana en Estados Unidos que está muy mal servida de contenidos y servicios de salud».

