Protestas en Honduras: qué hay detrás las manifestaciones que han paralizado escuelas y hospitales la última semana

Getty Images Honduras pasa por una crisis que ha llevado a un paro de servicios sanitarios y educativos.

Las protestas volvieron a Honduras, en este caso impulsadas por el sector sanitario y educativo.

Este lunes, se cumplieron cinco días de un paro en ambos sectores -que sus propulsores aseguran que es nacional- contra una serie de medidas del gobierno que consideran que llevan a la privatización de la sanidad y la educación ,y siguen «precarizando» ambos servicios.

El gobierno lo niega, si bien acabó derogando las reformas previstas el pasado domingo, tras la intensa jornada de manifestaciones que se vivió días antes.

Pese a la decisión del ejecutivo, desde los colectivos afectados mantienen el paro.

Aquí te contamos lo que se sabe de la disputa.

«Privatización»

Getty Images El 31 de mayo, se produjo una marcha contra las reformas del gobierno en Tegucigalpa.

El detonante de este paro de empleados del sector educativo y sanitario fue dos decretos ejecutivos de emergencia, conocidos como PCM-026 y 027, que fueron aprobados por el Parlamento el 26 de abril y que desde entonces generaron protestas.

Ambos establecen la creación de una Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud y otra para la Secretaria de Educación, para reformar el actual sistema a través de la elaboración y ejecución de un plan, según recoge el medio hondureño El Heraldo.

Desde los sectores afectados, se considera que esta reforma abre la puerta a la privatización y a los despidos masivos.

«El origen de las protestas es el hecho de que el gobierno sistemática y progresivamente ha ido haciendo un desmontaje del sistema de salud, ha ido precarizando la prestación de los servicios de salud de la población hondureña a través de muchas leyes que ha ido promulgando«, señala en declaraciones a BBC Mundo la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa.

Getty Images El día 31 de mayo se vivió una intensa jornada de protestas en la capital.

Figueroa, que también lidera la Plataforma en Defensa de la Educación y la Salud que impulsa el paro, consideró que los decretos son un paso más en ese sentido y señaló la vulnerabilidad del sistema a la corrupción, recordando el desfalco al sistema de seguridad social del país hace unos años.

La presidenta del CMH consideró que los controvertidos decretos provocaban que «el manejo de la salud ya no fuera directamente del Estado sino de esa comisión conformada», que se creaba a través de un decreto de emergencia, para lo que, según Figueroa, no hay base.

Derogación de las reformas

Las autoridades defendieron la reforma y, en un intento de desactivar la crisis, aprobaron un decreto garantizando la no privatización de los servicios de salud y educación la semana pasada.

Entonces, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, insistió en que «jamás hubo facultades de privatizar o hacer despidos masivos y tampoco habrá cualquier autoridad alguna para hacerlo».

No obstante, los paros continuaron y este pasado domingo el presidente anunció la derogación de las polémicas reformas.

«Las cosas están más que claras; si eso les generaba el riesgo (a los gremios), a pesar de que nosotros opinábamos que no, pues los derogamos», señaló Juan Orlando Hernández, en una rueda de prensa en Casa Presidencial.

Presidencia El presidente llamó al diálogo y a volver a reactivar los servicios educativos y sanitarios.

Hernández llamó al diálogo a los colectivos y anunció «la instalación de mesas de diálogo en la búsqueda por construir mejores sistemas en favor del pueblo hondureño».

«Sentémonos a construir un nuevo modelo que mejore la atención en salud y educación para el pueblo hondureño», instó el presidente.

«Los PCM ya no existen y, por tanto, hay que cumplir en tres sentidos: la condición que me pusieron ya no existe, entonces tienen que trabajar. Además, que para eso les paga el pueblo hondureño», añadió.

No obstante, desde la plataforma negaron en declaraciones a BBC Mundo que se les hubiera contactado para un diálogo, por lo que aseguran que mantendrán su protesta.

«Solo convocó a algunos colegios magisteriales (…) señalados por corrupción», aseguró Figueroa.

Desde la plataforma, dijo, buscan un diálogo transparente, televisado «frente a la población», que suponga un «control estricto para evitar la corrupción».

Protestas en diferentes puntos del país

Getty Images No se registró víctimas en el incendio….

Pese a la derogación de los decretos, este lunes profesores y médicos mantuvieron el pulso al gobierno en las calles.

Cientos de empleados de estos dos sectores protagonizaron marchas en Tegucigalpa en el quinto día de paro indefinido, y se registraron bloqueos en carreteras de varias partes del país, según agencias.

Los medios hondureños informaron de cierres de escuelas públicas y paralización de servicios en hospitales y centros de salud.

La pasada semana, se registraron manifestaciones violentas y enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad que dejaron varios heridos, detenidos y vandalismo, informó la agencia Efe desde Tegucigalpa.

Entre otros incidentes, varios manifestantes quemaron neumáticos en la entrada del edificio principal de la embajada de Estados Unidos en la capital hondureña.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, dijo a los periodistas que el hecho lo protagonizaron «personas con el rostro cubierto» que huyeron del lugar.

Meza indicó que en la manifestación liderada por médicos y maestros «hay personas infiltradas propiciando actos vandálicos que manchan la lucha gremial», recogió Efe.

Getty Images … pese a que las llamas provocaron una gran humareda.

