Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER

WASHINGTON.- El representante demócrata de Maryland, Elija Cummings, quien encabezaba un comité legislativo clave en las investigaciones del presidente Donald Trump, falleció hoy a los 68 años de edad.

La oficina de legislador informó de la muerte de Cummings en un hospicio afiliado con el Hospital John Hopkins, en Baltimore, indicando que la muerte se debió a «complicaciones de problemas de salud de larga data».

El diario The Baltimore Sun informó que, después que se sometió a un procedimiento médico no especificado, Cummings no había retornado a su oficina esta semana.

Cummings fue representante de un distrito de Maryland desde 1996 y, en su papel como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, estaba en el centro de la investigación que lleva adelante esa cámara para un eventual juicio político de Trump.

«El legislador Cummings fue un hombre de honor que sirvió con orgullo a su distrito y a la nación con dignidad, interidad, compasión y humildad», señaló en una declaración su esposa Maya Rockeymoore, quien preside el Partido Demócrata en el estado de Maryland.

Cummings «trabajó hasta el final porque creía que nuestra democracia era la expresión mejor y más alta de nuestra humanidad colectiva, y que la diversidad de nuestra nación es nuestra promesa, no nuestro problema», añadió.

El legislador afroamericano, conocido por su oratoria apasionada, representaba un distrito de mayoría negra que cubre una porción sustancial de la ciudad de Baltimore y se extiende a suburbios de ingresos más altos.

Nacido en una familia de arrendatarios rurales y predicadores bautistas en el Sur, Cummings se crió en Baltimore, una ciudad segregada raciualmente en las décadas de 1950 y 1960.

Su militancia por la desegregación comenzó temprano y a los 11 años de edad ayudó a integrar una piscina local enfrentándose con la violencia de blancos que arrojaban botellas y piedras.

Cummings llegó al Congreso en 1996 y más tarde pasó a presidir el Bloque Negro del Congreso.