SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Con el clamor de la consignia “Cero acuerdo con los agresores”, decenas de ciudadanos y ciudadanas protestaron desde la tarde de hoy frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, cede de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República.

Los presentes exhibieron cartelones recordando los nombres de mujeres asesinadas recientemente, como Anibel González, Andrea Celea, Emely Peguero, entre otras víctimas de la violencia machista de los últimos años en el país.

Además de reconocidas líderes feministas, se encontraba en el lugar la ex jueza Miriam Germán Brito. Junto a ella, Minou Tavárez Mirabal, Idelio Despradel, Lourdes Contreras, Virtudes Álvarez, entre otras personalidades.

“Desde hace un tiempo no formo parte del sistema, pero como ciudadana tengo derecho a tener una posición frente a este tipo de asuntos, y que la he tenido siempre. Como decía Rosario Castellanos, así no puede ser. Tenemos que tener un modo de ser humano y libre, no podemos vivir como si fuéramos un ciudadano de no sé qué categoría… no puede ser”, dijo Germán durante la manifestación.

A la presentación de cartelones en la actividad se sumó el encendido de velas en memoria de las víctimas del feminicidio. Allí, reclamaron el fin de la impunidad y de la complicidad del sistema de justicia dominicano con los hombres que ejercen violencia contra las mujeres.