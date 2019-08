Autoridades confiscan bocinas en operativo anti ruidos

Foto: Fuente externa/Miembros del Ministerio Público y de las demás instituciones que participaron en el operativo preventivo contra los ruidos, las máquinas tragamonedas y las hookahs en colmados y centros de expendio de bebidas alcohólicas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público del Distrito Nacional, dirigido por su titular Rosalba Ramos, en coordinación con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, confiscó equipos de sonido, hookahs y máquinas tragamonedas en diferentes establecimientos de esta jurisdicción.

En la jornada preventiva los propietarios o administradores de los centros de expendio de bebidas alcohólicas fueron notificados para comparecer a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, donde se formalizarán acuerdos para que los establecimientos corrijan la situación.

Luego, con los centros que no cumplan los arreglos sugeridos por el órgano persecutor, se efectuarán otras actividades correctivas para incautar equipos y hasta cerrar estos negocios.

Se informó que durante el recorrido hecho por las autoridades por diversos sectores del Distrito Nacional, fueron retenidos decenas de cajones de bocinas, máquinas tragamonedas, hookahs y baper.

Los establecimientos intervenidos fueron colmados y centros de expendio de bebidas alcohólicas ubicados en los sectores de Cristo Rey, Ensanche Luperón, Villa Juana, Villas Agrícolas, Ciudad Colonial, Ensanche la Fe, Malecón, Los Kilómetros y la avenida Abraham Lincoln.

En el operativo participaron ocho procuradores de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, cinco procuradores fiscales de la Fiscalía del Distrito Nacional, 62 miembros de la Policía Nacional a través del Departamento de Anti Ruido y del Servicio Nacional de la Protección Ambiental (SENPA), así como cuatros aspirantes a fiscalizadores.

El Ministerio Público informó que este evento fue organizado dando respuestas a las quejas de los moradores de los diferentes sectores a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, según datos estadísticos de llamadas recibidas.

Asimismo, indicó que esta labor en favor del medio ambiente forma parte de las acciones que se llevan a cabo en el Ministerio Público para combatir los ruidos y procurar que la población pueda vivir tranquila y en armonía.

Estas actividades se realizan en cumplimiento del plan trazado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para el cumplimiento de la Ley 287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora, la Ley No. 29-06, que modifica varios artículos de la Ley No. 351-64, que regula la operación de las máquinas tragamonedas, y la Ley No. 16-19 que prohíbe el uso de las hookahs en espacios públicos y privados.

El Ministerio Público destacó el interés del procurador Jean Rodríguez de llevar paz y tranquilidad a la sociedad, tras señalar que el incumplimiento de esas leyes no contribuye con la paz social a la que está comprometida a garantizar esta institución.