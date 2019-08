Adolescente reportada como desaparecida fue hallada muerta en La Vega

LA VEGA, República Dominicana.- Una adolescente que había sido reportada como desaparecida por sus familiares, fue encontrada muerta en la comunidad de Botija, en La Vega, según han confirmado las autoridades policiales.

La adolescente había sido denunciada como desaparecida, desde el domingo 28 de julio del 2019, por sus familiares.

Las autoridades identificaron a la joven como Darisa Suárez, de 17 años de edad, de quién se habrían publicado avisos en las redes sociales, pidiendo información sobre su paradero.

El cuerpo sin vida de la adolescente fue encontrado en un arroyo, en la comunidad conocida como Botija, próximo a la sección Cabirmota, donde residía la víctima.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público, han reportado que trabajan en la investigación del caso. En relación al hecho se ha apresó a un joven que no ha sido identificado, con quien la adolescente se habría reunido hace siete días, justamente el día que la habrían visto por última vez en su comunidad.

Vecinos afirman que vieron a la joven montarse en un carro con esta persona.

También se ha informado que el cuerpo de la víctima tenía algunas evidencias de haber sido violado, según evaluaciones preliminares.

Ante la información del hallazgo del cadáver de la menor, dirigentes comunitarios de la zona natal de la menor han llamado la atención de las autoridades para que se aclare el caso lo antes posible, el cual ha llevado el dolor a familiares y vecinos, quienes reclaman justicia.

“Que este caso no quede impune como ha pasado con otros, que han quedado sin resolver, el o los culpables deben pagar ante la justicia, lo que han hecho y si ustedes no quieren ver una comunidad tirada a la calle, sepan muy bien cómo actúan ante este caso, la sociedad confía en la justicia y solo espera que no se cometa una injusticia”, han expresado gente de la comunidad Cabirmota, en la provincia de La Vega.