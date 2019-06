SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La barra de la defensa del empresario Ángel Rondón, quien habría sido la figura clave en la repartición de los supuestos sobornos que pagó la constructora Odebrecht, calificó de «funesto» el fallo que envía a su defendido a juicio de fondo.

El abogado José Minier, entiende que el fallo del magistrado Ortega Polanco es “un fallo funesto para la sindicatura nacional”. Minier contextualizó y explicó que con el ha lugar de apertura a juicio, el juez violó la Constitución de la República, violó precedentes del Tribunal Constitucional, precedentes de la Suprema Corte de Justicia, y violó lo que establece el Código Procesal Penal en cuanto a lo que son anticipos de pruebas y la exención a la oralidad de las pruebas.

Según explicó, en lo referente a su cliente, el tribunal admitió las delaciones premiadas como pruebas documentales, no como pruebas testimoniales, aún sin estar están firmadas por ninguno de los delatores. “Eso lo excluyen los jueces de fondo, no le hacen caso. No hay forma de que un juez de fondo admita eso”, reclamó.

Entre otros aspectos, Minier lamentó la resolución, ya que considera que no tiene sustento jurídico. De igual forma, resaltó que a su entender la presión mediática y moral son las razones de que se tomara la decisión de enviar a juicio de fondo, pues dice que con “todas esas nulidades a ningún imputado se le puede mandar a juicio”.

“Eso es lamentable ese fallo de ese magistrado con la capacidad, la seriedad que tiene, el buen nombre en la sociedad civil, que emitiera un fallo solamente por la presión mediática y la presión moral. Solamente eso justifica ese fallo”, José Minier, abogado de Ángel Rondón.

Dentro y fuera de las audiencias, las defensas jurídicas de los imputados han resaltado las consecuencias personales, familiares y sociales que repercuten en estos desde que inició el proceso con la acusación formulada por el Ministerio Público.

De su lado, la defensa de Jesús (Chu) Vásquez entiende que el juez llegó a una conclusión objetiva con relación al imputado, único de los siete que no va a juicio de fondo.

“Conozco cómo esa campaña afectó la imagen del cliente Chu Vásquez, como también la paz y tranquilidad de su familia”, expresó Jorge Luis Polanco, abogado de Jesús Vásquez.

Los encartados Ángel Rondón Rijo; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el senador de San Cristóbal Tommy Alberto Galán; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el expresidente del Senado, Andrés Bautista García y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez Hernández; fueron enviados a juicio de fondo, mientras que Jesús (Chu) Vásquez Martínez fue exento de los cargos.