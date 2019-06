Amarante: “En cualquier escenario, hay que contar con Danilo para ganar”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El aspirante presidencial Carlos Amarante afirmó que el presidente Danilo Medina es un actor fundamental, en cualquier escenario, para que el PLD retenga el poder en el 2020 dada su alta tasa de valoración positiva y el buen gobierno que dirige.

Amarante apuntó que no entiende la táctica del leonelismo de atacar constantemente al gobierno y al presidente.

A juicio de Amarante, los leonelistas han errado el tiro, porque exaltar las bondades del gobierno que encabeza Medina, quien es un presidente bien valorado y con una alta tasa de aceptación sería la principal garantía para que el PLD retenga el poder en las elecciones.

Lamentó que el Dr. Leonel Fernández haya asumido la carrera por la Presidencia como un asunto crucial, lo cual no debería ser así.

“Yo no quiero que el compañero Leonel Fernández sea nuevamente presidente de la República. Con tres periodos está bueno ya y el presidente Danilo Medina debe completar sus ocho años. La renovación es lo que más conviene al Partido de la Liberación Dominicana y al fortalecimiento de la democracia en el país”, apuntó.

Manifestó que tanto Fernández como sus seguidores han desatado una serie de ataques en contra del presidente Danilo Medina como si se trataran de la oposición política al gobierno.

Indicó que este sector interno ha cometido el error de pretender disminuir la popularidad de Medina para que suba la aceptación de Fernández, “como si se tratara de un sube y baja entre ellos”.

Reconoce que entre Leonel Fernández y el presidente Medina hay una fuerte lucha por el poder. El aspirante presidencial consideró que el culpable de esa situación es la dirección del PLD que no se ha abocado a discutir la sucesión presidencial en el partido.

“La renovación es lo que más conviene para el PLD y el fortalecimiento democrático de la República Dominicana. Por eso creemos en las primarias abiertas que celebrará nuestro partido el 6 de octubre”, dijo Amarante, quien sin embargo consideró que hay que esperar que el presidente Medina tome una decisión respecto al tema de la reelección presidencial para fijar una posición.

Indicó que a pesar de su cercanía con el mandatario, desconoce cuál será su decisión sobre la reelección.

Ministros anti-reeleccionistas

Amarante no está de acuerdo con los ministros de Hacienda y de Energía y Minas, Isidoro Santana y Antonio Isa Conde, no por lo que piensan, sino por no entender la dinámica de la lucha por el poder que se está produciendo en el PLD.

“Quienes ocupan posiciones de relevancia en el gobierno, tienen que entender que hay una dinámica del poder y esa dinámica dice que ellos tienen que ayudar a gobernar a quien dirige esa dinámica”, expresó Amarante.

Dijo que estos funcionarios tienen la particularidad de que no son miembros del Partido de la Liberación Dominicana, pero como ministros tienen acceso al presidente de la República, y en vez de arrinconarlo sumándose a la oposición interna deberían esperar a que él se pronuncie.

Dijo que en su momento el jefe del Estado dirá al país cual será su decisión sobre la relección, “pero yo no caeré en el campo de quienes le adversan dentro del PLD que con sus opiniones han asumido el papel que debe jugar la oposición política al gobierno”.