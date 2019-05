SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ciudadano Fernando Santos Bucarelly divulgó un breve mensaje y un vídeo, narrando cómo estuvo a punto de ser víctima de unos asaltantes.

El intento de asalto se produjo a la una de la tarde en la céntrica avenida Lope de Vega, el pasado sábado.

«Me salvé en tablita de un asalto en plena Lope de Vega»

«Me salvé en tablita de un intento de asalto. Catro motores con siete tigres, en plena Lope de Vega a la una de la tarde frente al Display internacional, me rodearon voceándome que había chocado un motorista y que saliera que estaba muerto debajo del carro.

«Suerte que pude arrancar a 1000 y cruzar la Kennedy en rojo y pararme abajo del elevado que estaban los guardias de Obras Públicas y un AMET, pese a una piedra que me tiraron y que le dio al vidrio trasero detrás del chofer. El vidrio no se rompió. Yo creía que era un tiro que me habían mandado, de lo duro que sonó.

«Yo venía de donde mi hijo, que vive en Arroyo Hondo. Y suerte que yo había dejado a mi hijo chiquito allá y no venía sentado en ese sillón trasero. Los del MOPC y AMET no hicieron nada.»